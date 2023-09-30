佛手拈日賞夕陽 彰化八卦山大佛裝置藝術新玩法

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彰化縣政府舉辦「啟城‧彰邑三百─2023彰化走讀藝術節」，邀請國內外知名藝術家在知名景點設置裝置藝術作品，其中設置在八卦山大佛前廣場的「蓮印禪心」，近來被遊客發現黃昏時可拍下佛手拈日，構成美不勝收的畫面。

彰縣府邀請藝術家分別於彰化火車站、彰化縣立美術館、彰化中興莊、彰化孔子廟、彰化藝術館、八卦山大佛前廣場、銀橋、天空步道等景點，設置8件裝置藝術作品，更再媒合藝術家與彰化店家空間共創，完成具有在地特色的9件微型藝術作品，串接成微型創作廊帶。

設置在八卦山大佛前廣場的裝置藝術作品為「蓮印禪心」，由「有電互動」藝術家陳依純創作。因彰化八卦山以釋迦牟尼大佛最為知名，是佛教聖地，該作品以佛手印配合燈光的呼吸，創造如佛祖關愛生命的溫暖光輝。

該作品造型上以聖潔的蓮花意象，隱喻在不同空間維度上的虛實幻化，排列以圓形為主要形式，象徵著宇宙萬物的無限循環，中央發散的光源，代表著智慧與光明的力量，同時透過AR技術，還可玩手機應用程式遊戲，尋找蒐集附近周圍的可愛小動物角色，使該作品營造出多重體驗。

近來許多遊客發現黃昏時來欣賞「蓮印禪心」還能有不同玩法，透過構圖可形成佛手捻日的美景，搭配絕美夕陽、九龍池、人行步道為背景，可將「蓮印禪心」玩出不同風貌。