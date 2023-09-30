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好大一隻「有害外來種」！日月潭捕獲120公分綠鬣蜥

  • 中時即時 楊靜茹
綠鬣蜥又名「美洲鬣蜥」，性情溫馴被當寵物飼養，疑不當飼養脫逃或遭棄養，危害南台灣。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）
綠鬣蜥又名「美洲鬣蜥」，性情溫馴被當寵物飼養，疑不當飼養脫逃或遭棄養，危害南台灣。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

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南投縣魚池鄉民日前騎機車去接小孩，回程路上在草叢瞥見一隻疑似綠鬣蜥的尾巴在草叢中移動，立即停車追上去，長約120公分綠鬣蜥手到擒來。南投縣府農業處強調，綠鬣蜥被列為「有害外來種」為患南台灣，縣內通報均屬零星個案，為了謹慎起見，仍將派員調查。

綠鬣蜥又名「美洲鬣蜥」，為雜食性動物，植物嫩芽、花、果及小型動物為食，性情溫馴、不會攻擊人，常被作為寵物飼養，由於最大可達2公尺，疑因不當飼養脫逃或遭棄養，野外族群攀升危害南台灣，2019年農業部公告綠鬣蜥為有害外來物種，要求綠鬣蜥飼主向縣市政府辦理登記，並展開移除，截至去年底，全台移除近10萬隻綠鬣蜥，南投縣近2、3年在野外發現零星個案。

發現人葉文平說，27日中午12時許他騎機車去新城國小接小孩，經過十一股溪附近，看到綠鬣蜥的尾巴在草叢中移動，立即停車追上去，該隻長約120公分綠鬣蜥手到擒來，驚呼：「新聞裡看到綠鬣蜥危害南台灣，沒想到日月潭也有。」

南投縣府農業處指出，2015年在高屏地區發現綠鬣蜥野生族群後，野外數量不斷攀升，近年有往北擴張之勢，目前南投縣草屯鎮、南投市、埔里鎮及集集鎮都曾接獲通報，日月潭所在地魚池鄉首度發現綠鬣蜥，該隻綠鬣蜥遭不當棄養或從飼主家脫逃，尚待調查釐清，初步研判縣內綠鬣蜥均屬零星個案。

南投縣府農業處提醒，民眾若想飼養綠鬣蜥，一定要向戶籍所在地的縣市政府辦理登記，違者將依《野生動物法》處1萬元至5萬元罰金並得沒收。

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