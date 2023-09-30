外資Q3賣超陸股逾800億人民幣 9年新高

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【中央社香港30日綜合外電報導】外國投資人持續拋售中國公司在中國股市交易股票。7至9月期間，他們透過滬港通和深港通賣超801億人民幣，創2014年互聯互通機制啓動以來單季最大賣超紀錄。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，對中國總體經濟前景和房地產問題的擔憂，促使外資不斷拋售中國股票，尤其是金融機構和個人消費相關公司的股票。

根據日經分析交易額排名靠前的中國重要個股，外資7到8月賣超招商銀行股票達76億人民幣，且9月繼續大量賣超。

由於招商銀行業務嚴重依賴個人借貸和房貸，因此投資者強烈擔心，中國經濟復甦遲緩和中國房地產危機對招商銀行的不利影響。

此外，外資7到9月賣超中國平安保險的股票達43億人民幣，反映這家公司對中國房地產行業的大規模曝險。

由於中國消費支出停滯，外資7至9月也轉為賣超15億人民幣的貴州茅台股票。儘管中秋到中國十一國慶長假的到來，應能讓這個中國知名烈酒品牌受惠，但目前幾乎沒有訂單大增的跡象。

外資7至8月還賣超23億人民幣的免稅店營運商中國中免股票，9月延續這一趨勢。賣壓除了來自中國家庭消費停滯，根據大和日華企業諮詢（Daiwa Corporate Strategic Advisory）分析師熊力的說法，中免80%營收來自海南島，但海南島計劃將全島設為免稅特區，使得中免的免稅牌照失去作用。

總體而言，外資已經連續2季賣超中國股票。除非等到中國政府採取的政策措施發揮正面作用，讓中國經濟出現步上復甦軌道的跡象，否則這樣的賣超趨勢預料還會持續。