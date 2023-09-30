大陸鐵路旅客發送量破紀錄 9／29逾2千萬人次歷史新高

澎湃新聞9月30日報導，中國國家鐵路集團有限公司統計，昨天即9月29日，大陸全國鐵路發送旅客2009.8萬人次，單日旅客發送量創歷史新高，也是歷史上首次突破2000萬人次，運輸安全平穩有序。其中，北京局集團公司發送旅客159.4萬人次，上海局集團公司發送旅客360.3萬人次，廣州局集團公司發送旅客303.2萬人次。 9月30日，大陸全國鐵路持續高位運行，預計發送旅客1760萬人次，開行旅客列車1萬2180列，其中增開列車1594列。主要出發熱門城市是北京、上海、廣州、成都、深圳、武漢、杭州、西安、鄭州、南京等；主要出行熱門區間是北京—上海、成都—西安、廣州—南寧、深圳—香港、北京—瀋陽、北京—青島、北京—鄭州等。 為應對客流出行高峰，大陸鐵路部門最大限度挖掘運輸潛力，進一步優化運輸組織，千方百計增加運力投放，努力滿足旅客群眾出行需求。哈爾濱局集團公司增開管內臨時旅客列車117列，哈爾濱至齊齊哈爾、牡丹江、佳木斯等方向動車組列車末班車延長至晚23時許。 瀋陽局集團公司增開旅客列車130列，其中夜間高鐵20列，重聯動車組列車96列。北京局集團公司加大北京至石家莊、濟南、鄭州、太原、武漢、西安、蘭州等熱門方向運力投放。 太原局集團公司增開旅客列車65列，其中增開前往大同雲岡石窟、平遙古城、運城生態鹽湖等著名景點所在地的動車組列車15列、普速列車18列。 呼和浩特局集團公司增開呼和浩特、包頭、鄂爾多斯、烏蘭察布、臨河、烏海等城市間的動車組列車、城際列車和普速列車共61列。鄭州局集團公司增開去往北京、上海、廣州、深圳、杭州等方向旅客列車92列。 武漢局集團公司在漢十高鐵、漢宜鐵路等線路和去往深圳、北京、成都等熱門方向增開旅客列車141列，其中增開去往北京、廣州、深圳等方向的夜間高鐵21列。上海局集團公司增開旅客列車354列，重聯動車組列車240列，加掛普速車輛151輛。廣州局集團公司增開動車組列車346列、普速列車73列。 南寧局集團公司增開途經桂林、北海、防城港等旅遊城市的旅客列車37列。成都局集團公司增開旅客列車114列，其中管內動車組列車29列，貴南高鐵荔波站增開14列動車組列車。 蘭州局集團公司開行去往銀川、天水、隴南等旅遊城市的動車組列車18列。烏魯木齊局集團公司增開去往和田、喀什、伊寧、阿勒泰等方向的管內旅客列車38列，開行「東方快車」旅遊列車，開啟南北疆環遊。