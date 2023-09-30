蘋果向陸低頭! 要求中國區App 須取得政府備案

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【中央社台北30日電】蘋果昨天更新中國大陸區域的 App Store上架要求，表示App必須具備有效的官方備案號才能上架。這意味目前超過132萬個應用程式，如果不能取得中國政府備案，明年4月1日起恐將無法更新，面臨強制下架。

中國正在加強監管App及應用商店。中國工信部8月發布通知，要求境內所有App都必須向所在地的省級通信管理局備案，而通知印發前上線的App則需在2024年3月底前完成備案。未備案者不得從事網路訊息服務。

中國網信辦27日公布第一批26家App商店名稱及備案編號，名單中未見蘋果，引發外界關注與議論。

如今，蘋果也不得不低頭。

蘋果29日更新App Store Connect線上支持文件，表示根據中國法律，特定類型的App需要提供額外的訊息和文件，才能在中國大陸的App Store上架。

文件提到，中國工信部要求App必須具備有效的「互聯資訊服務提供者（ICP）備案號」。

此外，遊戲、圖書和報刊雜誌、新聞以及包含宗教內容的App，都必須取得中國主管機關頒發的許可證。

蘋果提醒開發者，如果已經或計畫在中國大陸的App Store提供上述類型的App，必須提供相關訊息和證明文件。

華爾街日報今天報導引述知情人士表示，過去幾個月蘋果相關人士與中國政府官員多次碰面，討論新規的實施方式以及表達對於新規的擔憂，因為新規可能會對於App Store中提供的大量外國App造成衝擊。

報導引述產業分析師認為，按照規定，外國的App須向中國政府註冊，甚至可能被要求遵循中國的傳輸與審查要求，然而對應用程式設計者、服務供應商而言，這是不太可能的事。這將使蘋果別無選擇，只能把這些App下架。

七麥數據的「App Store實時觀測台－中國區」顯示，截至9月30日晚上7時，在App Store中國大陸區域上架的App有132萬3,961個。

報導也提到，中國的iPhone使用者雖然不能以正規的方式使用Instagram、Facebook、YouTube、X（Twitter）等社群軟體，然而仍可藉由虛擬私人網路（VPN）使用。新的規範可能將把這個管道堵上。