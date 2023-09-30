踩舞嘉年華熱力High翻天 盧秀燕邀民眾來台中欣賞國慶焰火

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「2023台中國際踩舞嘉年華」9月29日起一連3天在中秋連假登場，今晚安排國際藝術團隊在舞台熱力演出，台中市長盧秀燕到場與民同樂，她大力宣傳今年「國慶焰火在台中」，力邀民眾到中央公園欣賞國慶焰火，緊接著台中還有爵士音樂節、花毯節、市民野餐日、耶誕嘉年華等一連串活動熱鬧到年底，與民眾一起歡度佳節。

「2023台中國際踩舞嘉年華」自9月29日至10月1日中秋連假3天登場，今年邀請國內外重磅級20組知名舞團，包括義大利高蹺互動、菲律賓傳統舞蹈、印尼特色舞蹈及日本活力踩街等國際團隊，在市民廣場與草悟道踩街演出，並首度舉辦「全民踩街遊行趣味競賽活動」，今晚安排國際藝術表演團隊在舞台區熱力開演，盧秀燕到場與民同樂。

市民廣場今天晚間擠滿民眾，在草地上席地而坐欣賞演出，盧秀燕到場與民眾同樂，她說，鼓勵民眾與最愛的親友來觀賞演出，一起在星光、月光下享受國內外精彩表演，也鼓勵拍攝接踩表演與親友分享。

盧秀燕也大力宣傳今年「國慶焰火在台中」活動，10月9日安排台中之夜，10月10日晚間在中央公園正式施放國慶焰火。此外，台中市將有一連串活動熱鬧到年底，包括每年吸引百萬人參加的爵士音樂節、11月將在新社舉辦的國際花毯節，11月26日的台中市民野餐日、12月的耶誕嘉年華等。

「台中國際踩舞嘉年華」明天將安排最後一天舞台演出，包括祖韻文化樂舞團、原民嬌娃、極至體能舞蹈團、菲律賓及義大利團隊盛大演出。