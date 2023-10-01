專家真的可靠嗎？股市投資必須小心「權威偏誤」

在某股票論壇裡，崔○○算是擁有一定名氣的股票分析師。在掌握了當時廣為人知的波動分析法、斐波那契分析法等多種分析方法後，終於創設了自己的獨創分析法並大賺了數十億韓元。很多人為了跟隨崔○○的祕訣，多則繳納了1,000 萬韓元以上的VIP 會員費加入該論壇。然而幾個月後，崔○○因涉嫌詐騙被逮補的新聞報導震驚了世界。

曾經有位50 多歲家庭主婦與女兒一同來到了我的診所，她們大約四至五年前在毫無準備的情況下開始了股票投資，結果因為賠了錢最終放棄了。一年前開始，她們在YouTube上瀏覽到投資專家們的影片，找到了直接公開自己收益並自稱專家的人，因而開始了國內和海外的期貨投資。雖然短短四五天裡，每天獲利幾百或幾千萬韓元，但是後來虧損時因為無法成功拋售，而反覆好幾次都是一次性地蒸發了幾千萬韓元。她們認為只要更加努力、堅定決心就必定能挽回損失，所以利用信用卡貸款和第二金融圈繼續投資，最終還沾上了年利率2,000% 的非法高利貸，試圖以此大賺一筆。當然，只經過了幾天的獲利後，一次的巨大損失就讓她們演變成失去所有既得獲利的情況。家人得知後，好不容易說服她們去醫院就診，據說該名當事人當初是為了幫補家計而在超市認真地工作後，用存下的錢開始投資。現在則是將當時存下的錢全部賠盡後，還留下了幾億韓元的債務，真是令人惋惜。

我們周圍隨處可見自稱專家的人，預測明天股票市場走勢或是特定標的之股價。即使是現在立刻打開網路論壇、經濟節目或YouTube，也隨時都能看到很多人說「賣○○股票吧，買○○股票吧。○○股票現在開始會火起來」等言論，不是嗎？甚至很多人都會被他們不負責任的主張所左右。過去在電視或經濟報紙上會出現的知名專欄報導曾經很受歡迎，但在YouTube 和SNS 成為主流媒體的今日，擁有各種背景並自稱專家的人，正在以全新的方式登場。他們之中雖然有與觀眾分享專業知識和寶貴經驗，幫助觀眾進行合理思考與判斷的真正專家，但也有誘惑大眾的耳朵和心靈，引導他們走上錯誤道路的吹笛人。

大家應該都聽過「貝利的詛咒」，但貝利是誰呢？他是在1958 年、1962 年和1970 年三屆世界盃上帶領巴西奪冠的主角，也是被稱為「足球皇帝」的傳奇中的傳奇人物。然而這樣的貝利在預測足球比賽的勝負時，大部分的結果卻都與其預測截然相反，因此才會被稱為是詛咒。足球傳奇人物貝利在世界盃上比一般人，甚至比2010 年南非世界盃成為一時話題的神算子章魚保羅的預測還要不準確，這像話嗎？但是這不像話的事情就是會在現實中發生。

人天生就是具有依賴性，嬰兒是一個出生後會因為不能自己生活和進食，很快就會無法繼續存活，只有在媽媽的哺育還有保護下才能成長為獨立個體，所以我們才會說人是具有100% 依賴性的存在。然而如果在學會走路、進入學校結交朋友後，也還是會只想待在媽媽身邊，就會變得無法獨立成長了。在自我和人格發展完全並成長為成人後，本就應該要倚靠自己的判斷和決策過生活。

然而，隨著我們進行股票投資，卻再次出現倒退回幼兒時期的現象，不安和恐慌可以用於說明其中原因。通常不是都一定會有上了小學後，因為不想和媽媽分開而哭哭啼啼的孩子嗎？這是因為世界對他們來說凶險萬分，似乎無法自己獨立生活的恐懼襲擊了那些孩子。在投資的世界裡，一開始也可以透過專家的哺育和照顧得到一定程度的幫助，但是一個人最終要想長期持續投資的話，就要開始進行獨立思考、判斷和決策的練習，而高明的專家會是幫助我們經歷這些過程的人。但是，相信專家的話並投資的人，很有可能在成功投資一兩次之後，就會開始盲目地遵循他們的話，進而變得更加依賴，可是沒有人能夠完美地預測未來，所以當然很難保障後續能夠持續地獲利。在這種情況下，有些人會事後諸葛，指責提供錯誤訊息而害其蒙受損失的專家們，而這也是一種逃避自身責任的心理防禦機制在作用的關係。如果啟動「這不是我的錯，而是那個騙子的錯」的投射機制，自己就可以免除罪責感和羞恥心。另外，有些人在打破了對專家的信任之後，雖然憤而留下惡意的言論發洩，但最終還是只能在懊悔中變得憂鬱。

通常損失趨避嚴重的人反而可能會不願意投資，或是即使艱難地開始投資，只要股價稍微下跌就會變得無比不安，日常生活也會受到影響。投資應該是自己計劃、決策、負責的一系列過程，這雖然是個很基本的道理，但如果我們能做到從一開始就充分地考慮並持續進行投資研究，即使面臨波動，內心也相對較能波瀾不驚。當然在股價下跌或出現損失時，沒有人不會感到不安或痛苦，在這種情況下，如果能夠理解和接受股票市場的變動性並擁有等待的耐心，或許可以減緩一些不安。另外，如果能提前確立並記錄下每當股價上漲或下跌一定幅度時就要進行賣出，也會是個很好的習慣。

如果在股價上漲時認為還會繼續上漲，下跌時也害怕損失確立，隨時都好似不是賣出的時機點的話，將會很難獲利吧？記錄之所以重要，就是反映在這樣的時刻上，因為我們總是會在原訂目標股價來臨時，尋找其他理由一再地迴避損失，所以才需要記錄下來，讓自己無法有任何辯駁的餘地。

如果面臨損失，或是抱有期望之股票的股價下跌，任誰都會感到不安，並對自己的判斷和決策產生懷疑，這時我們會本能地尋找比自己更強大的力量，在股票市場中比我們力量更強大的人正是專家們。其中高明的專家們會說明自己的理論背景和依據以導出結論，並讓我們把他們的意見只作為意見之一來參考。作為投資者的我們的角色則是在接收各種專家的意見後，再自行統一整理。雖然持續投資並夢想成為富翁的人，學會參考專家的意見進而積累知識是很重要的事情，但是尚須透過扎實的自主學習與練習的過程，最終才能夠實現獨立。如果對自主學習沒有自信，或者盲目地相信自稱專家的人，又或者對做出投資決策感到無比恐懼的話，倒不如乾脆不要投資會更好。