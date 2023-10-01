擺脫股票成癮 邁向健康投資之路

如果有任何讀者符合到目前為止所介紹的成癮標準，而反覆地產生問題或遭受嚴重的損失，首先必須要停止股票投資。然而，真正的困難點是從認知到自己有問題，再至承認問題為止，中間需要耗費很長的時間。大部分成癮者都是在無法自行承擔金錢損失而向家人或熟人請求幫助時，問題才從而暴露出來，但這時情況通常已經非常嚴峻。

因此，平時家人和同事們的關心和溫暖的建議，對他們來說比什麼都要重要。如果周圍的人與平時不同，表示急需用錢，或者因為各種原因向自己借錢，或者不小心說出了自己被追債的事實，又或者是流露出擔心或受到壓抑的表情與態度，就有必要靜悄悄地確認其中原由。假如成癮問題真的非常嚴重，對方定會急於隱藏自己的問題，或用更多的謊話來加以掩蓋。明明是很快就會被知道的實情，但是直到最後一刻都在隱瞞及說謊的行為，本身就是成癮的症狀，也是成癮問題已然嚴重的證據。

從現在開始，將介紹名為「階段變化」的行為治療原理，並說明陷入股票成癮之人擺脫成癮的方法。

❶ 變化是一個過程，而非一蹴而就

人們的習慣和成癮是可以改變的事情嗎？以及該變化是什麼樣的過程呢？變化並非突然從無到有且能一次性達成，而是會在過程中經過幾個不同的特定階段。心理學家普羅查斯卡Prochaska 和迪克萊門特DiClemente 針對人們成癮行為的變化過程，進行了如下說明並提出了進行方式。首先在總共6個階段中，各個階段皆需要透過具體的方法以進入下一個階段。大致上在反覆透過數次這樣的過程後，才能於期望到達的恢復階段穩定地停留。雖然從平面的角度來看，問題似乎如同在原地轉圈一般反覆地出現，但從另一個角度來看，將中心的時間軸拉出，可以看到其實整體是呈現螺旋狀，以一層一層的方式漸漸地走向恢復之路。

❷ 邁向健康投資之路

首先，如果是已經達到股票成癮的程度，應該先向家人或周圍的人請求幫助。當然，這實際上非常困難。事實上，他們即使想繼續投資股票，卻很有可能力不從心，因為已經沒有更多可投資的錢了。他們之中大多數人由於反覆的投資失利，而陷入嚴重的經濟問題或債務壓力，這時如果又不惜一切代價動員所有手段借錢並倉促地進行交易，很可能再也無法挽回，甚至會出現跌入谷底的情況。

請接受現實吧，現實中沒有快速解決的捷徑，更不可能回到過去。雖然可能非常困難，但請必須告知家人，或者向韓國賭博問題管理中心及就近向治療機構請求幫助。在債務方面，也請積極地利用信用恢復委員會等機構的協助。建議

不要獨自苦惱，和他們一起尋找符合現實的方法，因為只要開口請求了幫助，就是展開恢復的起點。

其次的方法是自行中斷股票投資，這也真的很不容易吧？即使暫時刪除股票app，不去關注股票市場行情，但慾望依然存在，想起損失時也依然無法忍受。如果是這樣的調節能力已經到達了極限，將很難僅憑意志實踐，而是需要「自發性強制」。因此，由於無法自我調節，所以要最大限度地減少接觸股票投資，創造無法進行投資的環境。來到我門診的患者中，有些人將智慧型手機換成了舊式手機，或是使用掛在家人名下的手機號碼，或是防堵貸款訊息接收，又或是透過和家人一起管理自己的薪資和用度等方式實踐。

另外，身體和心靈需要休息一下。如果出現了股票成癮問題，不僅會損失金錢，還會影響工作、失去家人和同事的信任，自尊心也會隨之崩潰，導致身心俱疲。再加上長時間處於極度緊張和壓力的狀態下，憂慮加重而變得敏感、鬱鬱寡歡。這時候睡好吃好是非常重要的事情，雖然心裡感到很痛苦，但一旦吃好睡好，就會有力量迎接下一個全新的早晨。

獲得了營養及能量，透過睡眠得到了放鬆，給予身體和大腦休息的機會，才能開始接下來的恢復之路。

吃好睡好並好好休息後，找回了一定程度的氣力，我建議可以開始運動。運動時，我們的大腦會生成BDNF 等腦源性神經營養因子，隨著多巴胺、內啡肽、血清素的生成，可以有助於精神的恢復，防止多巴胺不足現象突然產生，以找回一顆舒適安穩的心。散步也是很好的方法，血清素的形成能讓心情變得平靜，可以一邊緩緩地走著，一邊進行冥想，以集中於自己的心靈和感覺。

最後，投資自己。股票投資失敗不代表我們的人生也失敗了，不是嗎？一定還有機會，我們要發現自己的價值，重新振作起來。這是將原本期望透過股票成功的力量和慾望，努力集中至自己的本職工作或新工作上。現在讓自己嘗試真正的投資吧，我們的人生還有很多事情要做呢！