杭州亞運會8日閉幕 「亞運經濟」成績單引關注

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為期15天的第19屆杭州亞運會將於10月8日閉幕。本屆賽事期間，恰逢大陸「十一」黃金周長假，「體育＋文旅」的雙重效應下，市場期待「亞運經濟」能交出一張亮眼的成績單。

本界亞運共吸引來自45個亞洲國家、逾12,400名運動選手與會，在田徑、游泳等40項賽事項目，爭奪481面金牌。除了體育競賽，亞運會也會帶動相關產業熱潮。

第一財經報導，在亞運會開幕之前，各種運動商品出口量迅速增長。阿里國際站資料顯示，球類、垂釣用品在東南亞市場熱銷，不僅垂釣用魚餌的銷售年增高達38％，就連垂釣的防曬衣也大幅激增。阿里統計，光是6月單月，防曬垂釣服的海外支付買家就增長了兩倍以上。

此外，各種球衣、球鞋、足球、排球、乒乓球等球類銷售火爆，其他小國旗、助威棒、跑步機等各類運動健身及相關周邊商品供不應求。其中全球最大的小商品批發城－浙江義烏更是最大受惠者，開幕前的訂單接不完。

報導指出，一家足球生產企業的訂單已經排到11月份；另一家專門生產獎牌和獎盃的企業曾在去年世界杯銷售超過100萬個獎牌和獎盃，今年訂單同樣爆滿。除了義烏小商家，大陸多地體育產品生產企業訂單量也顯著增長。

亞運期間，杭州也迎接近年最密集的遊客潮。美團、大眾點評等平台資料顯示，在亞運開幕前幾天，浙江餐飲的訂單量已較2019年增長逾380％，主辦城市杭州以及寧波、溫州、湖州、紹興、金華等協辦城市的酒店、民宿一房難求。加上亞運會期間適逢中秋、「十一」黃金周假期，杭州躋身熱門出行前十大目的地之一。