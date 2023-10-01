製造業復甦緩慢 9月台灣PMI估續緊縮

2023年9月台灣採購經理人指數將於10月2日，由調研機構中華經濟研究院發布。在8月台灣製造業採購經理人指數PMI再跌至45.5，呈現連續6個月緊縮，遠遜於市場預期，9月間的蘋果新機I-15、華為新款手機上市、AI等新興應用商機也仍熱，是否為製造業景氣注入新象，進而帶動9月台灣PMI？就廠商實際回報、央行和國發會的經濟數據研判，9月新象應僅帶來些微的景氣改善，整體復甦尚未達到「大家都滿意」的程度，即使PMI指數不再下跌，也難脫50以下的緊縮區間。

9月台灣PMI 若仍處於緊縮區間，將出現連續7個月緊縮，若扣除今年2月因工作天數短、較前月短暫大幅回升51.4，自去年7月迄今已連續14 個月皆居於緊縮區間，為台灣採購經理人指數2012年創編以來最長的緊縮期，更甚於2015年、2016年間的科技產業景氣下滑期間，當時曾出現2015年4月至2016年3月的連12個月居於緊縮區。

國發會9/27發布的8月景氣對策信號綜合判斷分數，結果與上月持平，燈號續呈代表低迷的藍燈，今年來連亮十藍，亦是史上第二長的藍燈期間。8月台灣PMI下降的各項指數，百分比幅度雖較7 月更為緩和，但9月在弱勢利多下，數據也可能只和8月持平。

以出口為主的製造業，相當困擾終端市場的需求疲弱，廠商庫存去化緩慢，導致業者展望景氣方面，8月製造業的「未來六個月展望」指數自2022年5月跌入緊縮區，及至2023年8月都沒有回到擴張區，就六大產業觀察，8月僅電子暨光學出現極微幅上升，化學暨生技醫療、食品暨紡織、 基礎原物料、交通工具、電力暨機械設備為下降，廠商反映未來兩季（六個月）仍無法看見製造業景氣恢復的預期。

至於台灣非製造業NMI，8月也回跌1.4個百分點至54.3，NMI雖已連續10個月擴張，但整個暑假的消費動能都跑到國外去了，8月住宿餐飲業NMI 47.7，下降18個百分點，中斷連續4個月的擴張轉為緊縮，情況最為意外；營造暨不動產、教育暨專業科學、金融保險、資訊暨通訊傳播等產業的下降幅度亦大。而8月NMI的未來六個月展望亦跌至50以下的緊縮區間。基於內需服務業正面臨缺工、工資上升壓力，內需動能已至高原的困境，景氣氛圍隱約的憂慮恐也將在內需市場擴散開來，9月的開學季、尚未接上10月的連假出遊，9月NMI的下跌也應在估計之內。