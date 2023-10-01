美國9月非農就業 估增15萬人

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國本周將公布多項勞動市場指標，其中以10月4日的ADP就業報告與6日的官方非農就業報告兩項數據最為重要。分析師預測，9月非農就業人口估增加15萬人，失業率料持平於3.8％不變。

財經網站TradingEconomics調查經濟學家意見後預估，美國9月ADP民間就業將增加約20萬人，高於8月的增加17.7萬人。

該網站亦預估，9月非農就業人口將增加15萬，增幅低於8月的新增18.7萬人。9月失業率則預估與8月相同，維持在3.8％。

美國勞工部9月1日公布數據顯示，8月失業率從前一個月的3.5％升高至3.8％，改寫去年2月以來最高。但失業率升高主因是勞動參與率增加所致。換言之，與前一個月相比，8月份有更多美國民眾在找工作。

自美國聯準會（Fed）去年展開升息循環以來，約340萬人開始尋找工作，其中一大因素是防疫鬆綁後移民人口回升。在主要工作年齡段（25歲～54歲）的成年人裡，無論是已有工作或正在找工作的比重都達到二十年以來最高。

自2022年2月以來，美國失業率維持低檔穩定，在3.4％～3.8％區間波動。美國勞動市場依然緊俏，但多項就業數據顯現放緩跡象。

專家表示，Fed自2022年3月以來已升息11次，希望透過經濟與就業降溫等方式，達到抑制通膨目的，而這般大幅升息的結果，最終勢必會導致失業率升高。