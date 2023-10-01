路易莎董座黃銘賢研發100種BEYOND SPECIALTY精品咖啡 目標進軍全球

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據統計目前台灣咖啡市場約800億，約有3成是黑咖啡的愛好者。路易莎董事長黃銘賢在疫情時決定重新學習沖煮及烘咖啡，研發超過100種「BEYOND SPECIALTY 超越精品咖啡」，最近導入路易莎門市。同時，路易莎全新設計CI，除了既有的橘色女人頭，改成白色外，還有黑色簍空女神風格。更特別的是女神「添翼」，象徵啟航到嶄新的未來，門市的招牌也由原來的橘色底，黑色路易莎字體，改成灰銀色浮雕設計；在內裝上，也改成以白色輕工業風的新潮年輕化為主。

黃銘賢指出，他一直希望路易莎能代表台灣到全球開店，因此要用「BEYOND SPECIALTY 超越精品咖啡」。目前除已在泰國開路易莎咖啡外， 10月底將於新加坡開店。

他分享有「BEYOND SPECIALTY 超越精品咖啡」構想，是因為疫情，「疫情時大家都在做線上生意，為什麼我們一定要走這條路？那時我再重新學一次咖啡。」

一次他到泰國出差，到訪一間世界冠軍手沖咖啡店，竟發現自己從頭到尾都看不懂menu，如乳酸菌處理法、紅糟處理法，以及咖啡品種，「我嚇到了，覺得自己落後了。」

花兩年嘗試 做出超越精品咖啡

黃銘賢想做出一杯想像不到的黑咖啡，於是前往咖啡發源地衣索比亞，精選出300多支阿拉比卡夢幻品種，從生豆的處理法到烘焙、沖煮方式開始研究，如何引出深藏在咖啡豆中的各種水果風味？

「但是，當你把咖啡處理像水果般滋味的時候，那些被苦味遮蔽掉的所有瑕疵味道都會被更放大。」經過兩年多的嘗試錯誤，他終於喝到在口中爆發柑橘、莓果、花香、葡萄酒、核果、香草、巧克力…果香奔放的新風韻。

同時，還能去除咖啡惱人的苦味、酸味與厚重味，這就是「BEYOND SPECIALTY超越精品咖啡」無可取代的新魅力。

他透露自己是一個不太能喝咖啡的人，「我有胃食道逆流，只能喝拿鐵，當我試出超越精品咖啡後，竟然可以一口一口的喝，而且不會胃痛。」

他強調：「可以讓不喝咖啡的人也喝咖啡，這市場會有多大？」

黃銘賢回憶，2010年，當時路易莎只有200間店時，他已在賣莊園級美式咖啡。在2014年試到伊索比亞的超完美日曬耶加雪菲咖啡，「我從來沒喝過這麼好喝的耶加雪菲，買了一貨櫃。」帶動台灣喝耶加雪菲的風氣。

「焠火輕焙」 創造水果口感

他很看好這次的「BEYOND SPECIALTY超越精品咖啡」，不僅超越市面上的手沖咖啡，更是路易莎在超越自己。

他更創新研發「焠火輕焙」，有別於其他咖啡因較高的焦黑色咖啡豆，能更精準去除苦味、提煉出純然水果韻味、香氣與飽滿圓潤的甜味。另外，更借鑒葡萄酒發酵過程發展出級精緻的「厭氧處理法」，將菌種發酵、冷熱發酵、酒桶靜置、蜜處理等，創造「水果炸彈」的豐富感官。

為了讓「BEYOND SPECIALTY 超越精品咖啡」能在門市精準呈現，每家新概念店都裝設有iDrip冠軍擬手沖智慧咖啡機，由黃銘賢將腦中的「最完美的沖煮比例」轉化為參數設定，能在153秒內可以精準還原8段不同水量與秒數的沖煮手法。

為了推廣更優質的好咖啡，路易莎將年定期推出的黑卡尋豆師手沖優惠活動，全面升級為「BEYOND SPECIALTY 超越精品咖啡」，提供約7折優惠。同時，為了慶祝10/1國際咖啡日，於10/1至10/3限定3日，11點前推出咖啡飲品75折優惠活動。

文／彭蕙珍

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