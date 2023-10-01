13檔外資9月掃貨 吹漲風

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13檔外資9月逆勢掃貨股

今年以來的外資買超金額幾近「清零」，法人認為，短線市場還會反應美國聯準會（Fed）升息1碼的消息，資金挪移潮結束後，將陸續見到買盤歸隊，此時籌碼變化為主要觀察指標，挑選外資9月持股占比不減反增，且股價仍在月線之上的個股，包括偉訓、美而快、堤維西等13檔漲勢可期。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕指出，近期受美元走強，新興市場貨幣貶值影響，新台幣對美元匯價貶破32.2元大關，外資累計9月賣超台股1,659.64億元，加權指數下探16,200點，今年以來只剩買超約3億元規模，預料10月起貶值壓力可望趨緩，等待外資回補行情。

元富投顧研究協理林聖傑表示，美股與台股連動程度高，且外資還是目前掌握台股半壁江山的重要指標，「解鈴還須繫鈴人」，研判盤勢止跌回穩，或個股要出現較大彈升空間，仍要關注外資買盤動向。

據統計，9月逆勢獲得外資回補庫存，增持比重逾兩個百分點，股價穩在月線之上，走勢相對大盤穩健，共有偉訓、美而快、堤維西、亞翔、日電貿、大亞、勤誠、來頡、佳邦、旭品、華通、慧洋-KY、力山等13檔脫穎而出。

偉訓受惠NVIDIA 4070/4060顯示卡上市，第二季電源業務營收較去年同期翻倍成長，EPS達1.75元，創五年來單季新高。展望下半年，公司表示，目前市場主流電源瓦數已從1,200W以上轉移到750W～1,000W，為深耕已久的主力產品線，目前訂單能見度已達第四季，業績成長看旺。

華通是華為重要手機板供應商，在Meta 60 Pro新機熱銷之下，公司受惠程度高。再加上華通也是蘋果新款筆電、手機鏡頭模組用板的供應商，下半年iPhone與Macbook新機備貨帶動下，拉貨力道回溫。

另外，大亞9月以來外資持股增加2.44萬張，占比提高3.69個百分點至16.31％。法人看好，公司本業電線電纜營運表現穩健，繼第二季取得24.65億元的台電345kV交連PE電纜標案後，9月再次得標台電161kV電纜標案，決標金額12.65億元，兩案履約時間均為一年，可望為今、明年營運增添動能。

（相關新聞見A3）