跌無可跌？全球資金重返股市

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金融資產9月與第三季表現

儘管美國通膨數據傳來利多，但不敵對聯邦政府關門迫在眉睫與汽車工人罷工升級的憂慮遽升，美股29日開高後震盪走低，導致主要指數在9月份與第三季季線全面收黑。標普500與那斯達克指數更創下去年12月來最大單月跌幅。但在歷經慘淡9月後，投資人開始逢低布局，全球資金已有重返股市跡象。

美股在第三季的最後一個交易日，雖一度在核心個人消費支出(PCE)指數表現溫和下企圖反彈，但鑒於美國政府關門危機與汽車工會罷工愈演愈烈的不安情緒難以揮去，市場賣壓難以減輕。道瓊工業指數終場下跌0.47％，收在33,507.50點。標準普爾500指數跌0.27％以4,288.05點報收，那斯達克指數則是微幅收漲0.14％，收在13,219.32點。總計標普與那指9月份各自下滑4.9％與5.8％，均創去年12月以來最大單月跌幅，道瓊月線也收黑3.5％，為2月以來最糟月份，此外季線也收黑2.6％。

其他資產方面，美元指數連11周周線收高，但已較先前高點106.84回落。石油輸出國組織（OPEC）減產效應發酵，供應趨於緊張，美國西德州油價第三季漲幅至少29％，月漲超過5％。相較下國際金價表現疲弱，紐約黃金期貨價格29日收跌0.67％到每盎司1,889.8美元，9月與第三季各跌5.1％與3.3％。

告別了淒風苦雨的9月，在投資人逢低布局下，全球資金已出現從債市撤出，重新流回股市的跡象。根據EPFR的最新統計指出，截至上周三（27日）為止的一周，全球股票基金共有117億美元流入，同時間債券基金則有36億美元流出。在此之前的前一周，全球股票市場基金大幅失血169億美元，曾創下今年來最大資金外流紀錄。

但分析師提醒，根據以往經驗，10月是美股一年中波動最大月份，投資人仍然不可掉以輕心，特別是今年10月，投資人還將面臨四大風險因素，分別是美國政府關門危機、經濟數據受此影響是否延後公布，學貸恢復還款與企業即將發布第三季財報等。