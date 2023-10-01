急缺綠電 工商團體促設綠色工業園區

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綠色工業園區建置內容一覽

全球2050淨零碳排趨勢，除了產業將面臨搶奪綠色資源壓力，國家的低碳基礎建設也將成為外商投資選址的重要指標，為此，工商協進會、工總將分別向政院提出強烈建議，效法國外做法廣設低碳綠色工業園區，並可從產業界最為迫切的「綠電工業園區」先著手，提升綠色競爭力，並加速淨零碳排時程。

工商協進會即將與行政院舉行「工商午餐會」，這也是理長吳東亮與行政院副院長鄭文燦的首場「工商午餐會」，據了解，他將當面表達產業界對低碳綠色基礎建設需求。工商協進會不是第一個反映此問題的工商團體，6月間，工總理事長苗豐強也曾向鄭文燦表示，政府投入資源強化與翻新基礎建設時，若能以綠色經濟思維，帶入更具永續性角度，來規劃國家整體綠色基礎建設，有助於降低環境衝擊。

對低碳基礎建設，工總、工商協進會都指出，政府核定的「5+2產業創新計畫」中，雖然有循環經濟的推動方案，並編列有1,047億元預算，優先在高雄市大林蒲建立示範園區，然而只有大林蒲示範園區是不夠的，況且該區也不見成效。

工商協進會以綠電為例說，面對全球淨零碳排趨勢，「缺綠電」即是當前企業營運的重大挑戰。依目前只有10％再生能源占比，遠遠不足以供應產業對綠電的需求，雖然，綠電交易是自由市場交易機制，但現實是，依據經濟部的統計，綠電憑證市場，台積電單一用戶交易就占了88％，多數企業一證難求。

工商協進會強調，為了因應2050全球淨零碳排目標，不少國家已經開始建設「碳中和」城市或綠色產業園區，像是阿布達比的瑪斯達爾城、丹麥哥本哈根的歐雷斯塔德、德國漢堡的哈芬城都是以綠能發電的低碳城市，還有台灣主要的競爭對手國日本、韓國，也有建設碳中和園區的計畫。

工總也說，越南也計畫在2030年前，將越南現有40％～50％的工業園區轉變為生態工業園區，顯示未來是否有低碳基礎建設，也將成為能否吸引外商投資的重要指標。

工商協進會具體建議，一是，籌設低碳綠色工業園區，或將現有工業園區／科學產業園區轉變為綠色園區；二是、要有「綠電團購」方案。該會指出，低碳綠色工業園區勢必以綠能為主要電力來源，否則就不是綠色園區了，以目前國內綠電幾乎是「一家獨有」的情形，需要有「綠電團購」方案，由園區管理單位統籌議價，協助進駐企業取得穩定供應及價格合理的綠能。