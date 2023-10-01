周年慶來了 Q4百貨刷卡衝2,000億

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近五年國人百貨刷卡簽帳金額

百貨周年慶開跑，大型發卡銀行看好今年百貨周年慶商機，砸下重本做行銷，預期今年百貨簽帳金額將受惠於此，比去年出現4成以上的成長幅度，以去年第四季國人百貨刷卡額約1,460億元推估，今年同期可望衝上2,000億元。

今年經濟成長放緩，主因是出口及投資持續衰退，在此同時，內需消費則明顯回溫，成為支撐經濟成長的主要動力。觀察國銀刷卡量，今年以來大幅成長，第四季鎖定周年慶檔期，各大銀行均喊話，今年刷卡量一定比去年更高，要拚完美收官。

國泰世華銀行表示，去年第四季的百貨周年慶期間，卡友整體的百貨簽帳金額超過百億元，預期今年將延續成長動能，主因疫情解封，加上今年主力卡CUBE卡針對百貨周年慶也拉大優惠，預估今年第四季百貨簽帳金額會有4成以上的成長。

台新銀行指出，信用卡部門去年百貨周年慶帶動超過百億刷卡交易量，占總台新信用卡簽帳金額近2成；預估今年刷卡量較去年再成長10％。

中信銀行也表示，觀察近期實體商店消費的人潮持續回流，預期今年百貨周年慶信用卡刷卡金額可望比去年再成長。

台北富邦銀行則指出，去年百貨周年慶活動受到高消費客群青睞，活動期間5萬元以上消費金額，較前年同期成長超過30％；今年百貨周年慶將提供卡友更多元且優惠的消費活動，周年慶檔期簽帳預計仍持續成長，且較去年同期成長幅度超過雙位數。

聯卡中心數據顯示，第四季周年慶期間的百貨刷卡金額，過往多為800億元左右，但從2021年開始正式衝破千億元大關，去年更上升到1,460億元，以年成長4成來預估今年第四季百貨周年慶刷卡額可衝破2,000億元。

就整年國人於百貨的刷卡金額來看，從前年開始國人在百貨的刷卡金額正式超過4,000億元大關，去年更逼近5,000億元，今年前七月國人百貨刷卡金額已將近3,000億元，比去年前七月的2,547億元年增17％，若今年第四季百貨周年慶刷卡額上看2,000億元，預期今年國人百貨刷卡額可望超過5,000億元大關，創下史上新高。