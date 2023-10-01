百貨周年慶買什麼？「這幾項」都是刷手的最愛

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百貨周年慶期間，民眾爆買都鎖定哪些商品？銀行業者內部大數據分析顯示，周年慶期間最常刷卡購買的商品，以專櫃美妝為最大宗，其次是單價較高的3C、家電，今年國銀信用卡周年慶檔期回饋出爐，聚焦在上述領域，透過優惠吸引百萬刷手的目光。

國泰世華銀內部數據分析顯示，百貨周年慶期間，美妝、服飾、3C與家電商品最受卡友青睞，精品百貨則會集中於珠寶、手表等高端消費。

中信銀卡友在周年慶檔期最常刷卡購買的，主要是化妝品、精品、家電等高單價商品。中信銀分析，卡友認為周年慶期間藉由刷卡支付可節省荷包，賺取更多回饋。

台新銀指出，周年慶期間以美妝保養品、國際名品、大型家電、3C等最受卡友歡迎；此外，周年慶期間更浮出多位百萬刷手，主要以購買精品、珠寶、3C等為主，因此設定了百萬門檻，鼓勵客戶集中消費。

北富銀強調，周年慶期間百貨提供優惠折扣，並疊加信用卡消費回饋，消費者偏好購買高單價商品為主，包括精品、家電、手機及美妝名品等。

多家銀行均砸下重本搶攻周年慶商機。國泰世華銀主攻CUBE卡，於各大百貨消費並選「樂饗購」權益3％小樹點（信用卡）回饋無上限，更將於周年慶檔期與多家百貨合作，其中於SOGO刷CUBE卡並領券最高有4％回饋。

中信銀行今年周年慶與10家聯名百貨及全台29家知名百貨業者合作，提供刷卡分期滿額禮，回饋最高達13％。北富銀預計提供更多元消費活動，周年慶簽帳預計較去年同期成長雙位數成長。

台新銀今年包括遠百、微風、漢神、SOGO打頭陣，自9月中起台中大遠百和微風廣場率先開跑，節假日刷台新玫瑰Giving卡最高回饋15％；新光三越首波周年慶則於10月5日開跑，刷台新銀行新光三越聯名卡首綁首刷skm pay，首七日化妝品滿額贈最高15.6％；若12月底前以玫瑰Giving卡店內首綁skm pay，節假日最高4％刷卡金；期間於新光三越指定餐廳或咖啡廳消費，滿額再贈最高5％，多項品類回饋鼓勵卡友集中消費。