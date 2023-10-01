健身俱樂部雙雄卡位 Q4忙展店

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兩大健身俱樂部業者最近設點布局

時序進入第四季，健身俱樂部雙雄─柏文旗下健身工廠，以及已送件申請股票第一上市的世界健身事業旗下（World Gym），不約而同加速展店計畫。柏文將斥資約1.35億元開設健身工廠，擴及梧棲和台中兩個新據點，預估至今年底，健身工廠家數可達71家。

另外，目前店數118家的World Gym，第四季展店計畫開始啟動，並於重中之重的桃園地區火力全開，包括桃園台茂店及中壢中原店，預售期間皆有相當亮眼的會籍銷售表現，開幕後的World Gym的總家數將達120家。

World Gym今年並跨足零售服務，預定10月11日，分別在三重五華店及台中文心店，推出能量飲品和品牌運動服飾，正式開賣，使得健身俱樂部商機的卡位戰正濃。

柏文指出，台中市政府近年來積極開發海線地區，尤其以台中港的「市鎮中心」，更是關注焦點，頂魚寮公園，成為該重劃區內最大的公園綠地，頓時躋身為健身房設立據點的首選，健身工廠梧棲廠就在正對面，步行只要一分鐘，看準該區域潛力，大型建商皆已卡位推案，未來還引進蔦屋書店，商圈儼然成形。梧棲店9月14日開始預售，預計10月下旬開幕。

另外，台中港的市鎮中心在各項建設挹注下，加上鄰近中科園區又有三井Outlet的加持，區域人口正處於成長狀態，發展前景樂觀。健身工廠進駐後能帶進商業動能，活絡區域生活機能，坐擁住宅聚落堪稱健身房的最佳選擇。

柏文指出，健身工廠9月的周六，舉辦Super Saturday活動，開放全國民眾不限廠館、不限時段，皆可入館運動，10月周六繼續舉辦，完成運動任務的民眾還可抽現金。

柏文強調，10月周末開設親子課程專班，鼓勵民眾帶著3歲以上的寶貝一起來，至於商品開發部分，將推出之前熱銷的雞胸肉主題商品團購，同步帶動營收成長。