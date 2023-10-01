缺綠電 淨零轉型最大的難題

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曾經有企業用「請客吃飯，卻開不了火」來形容政府政策的「空白」。意指主人請客人到家裡吃飯，主人帶客人到廚房看滿廚房的鮑魚、龍蝦、魚翅、牛排等好食材，正當客人以為可以大飽口福之際，轉過頭卻看到主人兩手一攤說，「啊，沒瓦斯了。」

這樣的窘境，從工商協進會、工總不約而同的表達出，產業界對低碳綠色基礎建設的需求即可明白。其實，從國發會去年3月公布「2050淨零碳排路徑圖」，政府淨零轉型的口號，也喊了一年半，企業的碳焦慮卻是愈來愈嚴重，工商企業界從碳盤查、碳費、碳交易到低碳綠色基礎建設的建言，在在突顯了政府的政策總是欠缺了應有的機制，總是有那麼個「空白」，導致再好的政策，也會變得執行困難，甚至是無法執行。

在淨零轉型中，最重要的課題是「低碳」、甚至是「零碳」，而達此目標的關鍵是「綠能」，然而，現實上「缺綠電」正是當前企業面對淨零轉型時的最大難題。沒有綠電是要怎麼談淨零轉型？

綠電，對企業而言，正是眼前政府淨零轉型政策中，可以說是最大的「空白」：有等同沒有。

平心而論，國發會的「2050淨零碳排路徑圖」，確實龐大宏觀，看來也是面面俱到，但是，當工總、工商協進會等工商團體分別提出綠色經濟、低碳綠色基礎建設，甚至更為具體的提出「低碳綠色工業園區」的建議時，就像是戳破了窗戶紙，突顯出政策的為德不卒。