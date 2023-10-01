光輝十月報到 台股迎東風

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近年台股10月行情表現

台股9月延續震盪修正格局，月線連二黑，市場對10月走勢寄予厚望。投資專家認為，就往年經驗來看，10月上漲機率高，且今年有大選題材助陣、政府基金入市利多預期，內資、投信延續偏多架構，可望上演「光輝10月」行情。

統一投顧董事長黎方國表示，台股短線修正後，目前調節賣壓相對減輕，加上有10月選舉行情啟動，自台灣民選總統以來，每逢選舉年10月必定上漲，尚未出現例外，且有政策利多護體，對於10月表現並不悲觀。

據統計，近10年台股10月行情，除了2018年及2022年受到美債殖利率飆高及Fed強力升息等國際市場因素影響，加權指數普遍呈現上漲格局，今年經過8、9月修正之後，預料大盤有機會上攻表態。

群益投顧總經理范振鴻指出，中秋連假後，台股將先反應美股近日走勢，以及關注美政府是否關門進展，預料在10月中旬前有機會先漲一波再盤整，對於第四季行情仍抱持正面看法，指數高點有機會挑戰18,500點。

法人認為，台灣央行自去年3月升1碼後連續4次升息半碼，累積升息3碼，今年6月、9月理監事會後都宣布不升息，預計12月底更不會升息，政策面轉向到經濟成長。

凱基投顧分析，台股雖遭逢中秋連假前賣壓出籠，但外資賣壓已逐漸趨緩，台股走勢展現韌性，大盤與OTC皆力守低點，已連續四個交易日未再改寫波段新低，醞釀短底格局，短期內下跌風險降低。

整體來看，明年景氣會比今年好，金融市場反應今年低迷後，將擇機開始反應對2024年的樂觀預期，且觀察盤面指標AI族群自9月下旬已出現逆勢抗跌走勢，顯示資金提前進場布局，反應第三季財報利多，也有望刺激10月行情向上。

另外，觀察盤面主要利空消息，包括美股下跌、景氣疑慮、外資賣超等，大多數都是8月延續迄今，只有「美國政府關門風波」是意外衝擊，但主要為政治議題，對總體經濟影響有限，也隱含指數波段低點。