AI PC明年出貨量 看增10倍

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全球PC／AI PC出貨預估

英特爾（Intel）攜手宏碁端出合作的首款AI筆電後，宣告新一代AI個人運算裝置的時代揭幕，未來工作方式也將改變。研調預估，隨著超微（AMD）同步加速針對x86架構系統增強AI功能，將帶動新一代AI PC逐步擴增，並在明年第四季進一步爆量至上看2,000萬台，推升2024年度出貨總量年增10倍、達5,000萬台。

截至今年第二季底，研調機構Canalys估算，在蘋果持續導入其Neural Engine（神經網路引擎）於自有的Mx系列處理器推助下，全球AI PC出貨量已逾500萬台。預期接下來的四年間，AI PC滲透率會大幅提升，至2025年時成為市場主流產品，並在2027年就達整體PC比重的60％，年複合成長率高達94％。

Canalys指出，除了晶片大廠的積極推動外，新版作業系統在AI功能上的增強，也將同步促使AI PC產品的推出和總量自明年起加速增長。

微軟即將於明年底發布的下一代Windows，就將整合AI工具在商業應用及生產力的軟體集成應用，加上2025年PC市場亦適逢新更換周期，預計將推升AI PC總量一舉突破上億台，分別於2025、2026年度年增37％及53％後，至2027年度達到1.75億台。

依Canalys的初步定義，具備「AI能力」的PC必須配置專用的晶片組或模組，用以加速AI運算力，例如高通新一代導入HTA（Hexagon Tensor Accelerator）的AI處理器，或英特爾的Movidius視覺處理器（VPU）、超微的加速處理器APU，還有蘋果Mac／MacBook採用的ANE（The Apple Neural Engine）等。

不過隨著AI應用的快速發展，未來的AI PC定義也將會再不斷更新。

在現階段的定義下，Canalys認為，隨著蘋果在今年下半年推出以M3系列處理器全面取代英特爾處理器的Mac系列產品後，將推助蘋果成為PC品牌中第一家完全具備AI能力的製造商。

另一方面，超微繼於今年第二季推出Phoenixe平台的Ryzen 7040系列處理器後，亦預告將於下一代8050系列進一步增強AI功能。而英特爾則在將Movidius VPU導入其Meteor Lake平台的處理器、以強化AI Power後，接續推出的Arrow Lake和Lunar Lake平台，都宣示了英特爾加大對AI處理器投入的決心。