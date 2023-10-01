搶高階商機 筆電ODM新產能轉移至泰、越

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短期PC市況的回溫不若預期，ODM台廠中包括英業達、緯創及廣達等，受市場關注的重點皆暫以伺服器業務為主，不過針對營運比重仍占主力的筆電業務，各家於廠擴建進度持續推進中，並預計明年起轉移至非中地區的新產能將陸續到位。

另一方面，雖預期AI PC初期將僅聚焦小眾市場，但宏碁、華碩及微星等台系品牌廠，都看好AI PC的發酵可望為PC後市挹注成長動能，並自明年下半年到2025年後逐步為其PC營運帶來正向助益，推動換機升級潮的同時，也將進一步提高產品ASP水位，亦有機會透過愈來愈多以優化AI為中心的創新服務，增添新商機。

因應以美系品牌為主的PC客戶需求，近一年間，泰國、越南成為ODM廠落腳非中生產的主要據點，除緯創已於今年第二季完成越南二廠土建、下半年全面投產外，廣達今年也已在越南購地、投入土建工程，預計最快於明年底後逐步投產。

已在泰國有部分筆電組裝產線的廣達，在手上非Wintel陣營的客戶確定將以越南為主力生產據點後，也沒讓空出的產能閒著，由另一美系客戶包下，預計明年上半年就將量產筆電新品。

至於英業達原先規劃將先於墨西哥廠，為美系客戶設置新的筆電組裝產線，但隨著產業供應鏈的新聚落正加速在東南亞成形，英業達也將配合客戶轉移生產策略、改於泰國為客戶組裝筆電，最慢明年下半年就能跟上投產腳步。

儘管ODM廠多預期，明年AI PC產品因僅聚焦高階商務、創作者或頂規電競等機款，價格仍偏高、品牌客戶拉貨力道有限，但看好2025年的下一波PC更換周期啟動，屆時AI PC的滲透率更進一步拉升後，隨著品牌客戶逐步轉以AI PC為出貨主力，將可期待有更高的利基效益。