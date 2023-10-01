台電電網標案 機電廠進補

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台電強韌電網受益機電營收及獲利概況

台電強韌電網計畫近日釋出變壓器標案，機電大廠受益！其中華城拿下345KV及161KV電壓器標案，合計金額逾3.2億元，預計2年交貨。而士電、中興電、亞力等三廠商，全年營收有機會挑戰新高。

台電第二季末、第三季初，釋出亭置式變壓器標案，華城拿下台電4,720具亭置式變壓器訂單，得標金額11.29億元；士電、大同各接獲台電6,900具亭置式變壓器標案，金額各12.77億元。台電9月公布345KV及161KV電力變壓器決標廠商，華城得標金額近2.7億元、士電近1.95億元、大同得標金額4,345萬餘元。161KV60MVV變壓器標案，由華城以5,543萬餘元勝出。

受惠台電強韌電網計畫的挹注，機電業前八月營收表現亮麗，士電達219.63億元，年增8.32％；中興電145.89億元，年成長20.58％；亞力53.20億元，年增17.37％；華城68.46，年成長59.07％，均全面改寫同期新高。

華城表示，今年營運成長動能來自台電強韌電網計畫、美國各州電力公司釋出汰舊換新變壓器訂單，以及綠能產業，目前在手訂單超過百億元，訂單能見度至少三年。

華城自結7月EPS達0.99元，年成長11.38倍，創單月新高；前七月EPS攀升至3.86元，創史上同期新高。法人預期，華城下半年合併營收至少70億元，全年合併營收110億～120億元，原本預期EPS上看4元，營收及獲利雙雙締造歷史新高，但依目前獲利速度，全年獲利目標可望超前達陣。

中興電來自台電訂單以161KV及345KV氣體絕緣（GIS）開關為主，中興電目前在手訂單340億元，訂單能見度至少看到2025或2026年，部分長單更看到2030年。中興電表示，第二季認列台中高分院沒入20多億元而出現虧損，上半年EPS仍有0.12元，預期下半年營運優於上半年。