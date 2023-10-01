2024年的投資護城河

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

9月FOMC的訊息依然鷹派，市場期待的降息可能要再等等，預示2024年全球投資環境依然富挑戰，但除了經濟變化，地緣政治風險以及氣候潛在影響也不容小覷。2024投資最重要的三件事為：1.AI推動的美國新景氣循環、2.ESG影響力投資數字化的落地、3.高通膨下的政經隱憂。

隨美國升息至5％上方，美國銀行業貸款標準收緊，貸款需求疲軟，惟相較於前幾次景氣趨緩，目前拖欠率未大幅攀升。另勞動市場雖降溫，但以目前態勢，若無其他外力，失業率急速攀升機率偏低。倒是近期受油價影響，通膨預期走升，為明年經濟的一大變數。整體而言，預估2024年美國軟著陸還是主要情境，這背後主要的推力還是AI帶動的科技創新。

過去30年，美國每輪景氣循環都有科技創新支撐。1990年代，WinTel聯盟開創個人電腦時代。2000年代，慾望城市全球風靡，筆記型電腦成為型男型女標配。2010年代，iPhone崛起，4G通訊普及，手機取代了電視和相機。現在AI商業化的潛力浮現，市場預估相關投資可能在未來幾年快速增長，到2025年將翻倍至2,000億美元，下個循環AI將扮演關鍵角色。

AI之外相信ESG將為未來全球化的新標竿。此前，全球化在國家間比較利益、會計制度統一的背景下發生，1990到2018年間，美國科技巨頭崛起、中國成為全球製造工廠；不過後遺症是美國製造業流失，內部問題浮現，於是美國前總統川普發動貿易戰。

中國中產階級崛起之際，中央加強各種審查、鞏固國安。自2018年以來，受美中貿易戰、供應鏈移轉影響，全球經貿已走向碎片化（Fragmentation）。相對地，近年全球永續倡議興起、淨零碳排為各國共同目標。中國國家主席習近平曾說：「綠水青山就是金山銀山」。

對企業而言，如何抓住這波ESG影響力投資浪潮是一重要課題。諾貝爾經濟學獎得主傅利曼（Milton Friedman）曾於1970年喊出「企業的社會責任就是提高獲利」。經過50年的時空轉換，企業行為透明度上升、員工和消費者發聲機會增加，過去以價格處理一切的商業環境，已變為強調多元價值。在此背景下，影響力投資規模將持續擴大。研究顯示（Stanford Graduate School of Business, 2022），約80％的Z世代投資者（泛指1990年代末-2010年代前期出生者）認為，其投資應影響公司的ESG政策或實踐，而嬰兒潮投資者僅約三成指持此觀點。

回顧1994年，為美國近代最近一次軟著陸，停止升息期間多數資產表現正向，標普500在利率維持峰值期間平均月報酬有3.2％，其後隨通膨、就業未失控，Fed降息後，市場行情亦能延續。大方向而言，在基本情境下，我們看好明年的股債機會，惟留意風險在於美國通膨動向。政策、氣候和地緣政治干擾可能對全球食品價格波動造成更多壓力，而原油供給面也呈現趨緊的趨勢，潛在加劇未來通膨風險。

若通膨再次上升，Fed最終可能不得不製造人工海嘯。而一旦美國發生衰退，政局將有變化。自1952年以來，美國未有選舉當年發生衰退而總統連任成功者。若2024年川普回歸，將帶來更多不確定性。故在樂觀之際須審慎，投資人可藉AI及ESG兩方向建立護城河。如上所述，料2024年AI仍是焦點，相關投資持續膨脹，而ESG為未來再全球化的新標竿，在政府、資本市場支持下，ESG影響力投資持續擴大。