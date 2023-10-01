美眾院再表決 力挽關門危機

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美國政府關門受影響與不受影響的部門

避免美國政府10月1日停擺的臨時撥款法案，9月29日在眾議院闖關失敗後，眾議員30日（周六）進國會再行表決做最後一搏。美國財長葉倫警告，政府關門會讓經濟面臨衰退風險；信評機構標準普爾則稱，美國經濟雖受威脅，但不會危及主權信評。

美國眾院雖由具多數優勢的共和黨掌控，但在共和黨強硬派反對下，支撐政府運轉到10月31日的臨時撥款法案未獲批准。眾院訂美東時間30日再次投票，避免美國政府陷入10年內第四度部分關門的難堪窘境。

另一方面，民主黨控制的參議院預訂於30日下午1時（台北時間1日凌晨1時），針對讓政府有資金運作至11月17日的臨時法案舉行程序表決，但即便順利過關，眾院仍是另一道障礙，眾議院議長麥卡錫已放話反對參議院提的法案。

萬一美國政府真的關門，共和黨恐成為眾矢之的。據經濟學人（Economist）與民調機構YouGov聯手做的調查，近三成（29％）的受訪成人，會將政府關門歸咎到共和黨國會議員的頭上，14％認為是民主黨的責任，13％怪罪總統拜登。

美國財長葉倫29日被問到，政府關門是否會將美國經濟推向衰退深淵。她表示：「我不想這麼預測，但我認為那是風險因子。」

標普全球評級（S&P Global Ratings）執行董事穆克吉（Joydeep Mukherji）則指出，美國政府停擺威脅經濟，但尚不致危及美國主權債信評級。穆克吉表示，相較今年稍早發生的債限僵局，美國政府關門不致使主權違約風險加劇。

標普29日發布美國政府停擺對公共財政衝擊的報告提到，「政府關門的結果雖會衝擊經濟活動，但不太可能影響主權信評。」

穆克吉指出，即便美國政府10月1日起停擺，聯邦政府仍會繼續提供基本服務，無須依賴國會年度預算撥款，也可履行償債在內的支出承諾。