升息循環結束？ Fed官員：先搞定物價

在美國聯準會（Fed）地位僅次於主席與副主席的紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams） 9月29日表示，隨著美國通膨正逐漸朝2％目標回落，Fed的升息循環或許已經結束。儘管如此，利率仍將維持在高水位一段時間。

他在紐約長島一場活動的預先準備講稿中提到：「我目前的評估是我們正處於或是接近聯邦基金利率目標區間的高峰.....，我預期，我們需要維持限制性貨幣政策立場一段時間，以讓供需全面回復平衡與通膨下滑到目標水準」。但威廉斯也語帶保留的指出，由於未來的不確定性依然很高，「我們的決策總是倚賴數據而定」。他的這番言論，似乎暗示Fed在這40年來實行最激進的貨幣緊縮，可能已宣告結束。 威廉斯因為家庭因素臨時未能出席這場公開活動，不過他還是對外公布講稿內容。美國商務部9月29日公布8月核心個人消費支出（PCE）物價指數、結果年增3.9％，創下逾兩年來最小增幅。數據出爐後，根據芝商所Fedwatch工具的最新統計顯示，交易員押注Fed在11月例會繼續維持利率不動的機率超過8成、此外12月利率持平機率也逾6成。

但威廉斯認為，美國通膨雖然已從去年高點下滑，但目前還是處於偏高水準，他強調物價穩定是支撐美國經濟繁榮的基礎。威廉斯還預測，今年美國通膨率將來到3.25％，2024年將降至2.5％，2025年進一步下滑到接近2％目標。此外針對美國就業市場，威廉斯表示，雖然失衡情況已在減少，但勞動力需求仍需要進一步降低以對就業市場進行平衡。