勞資談不攏 UAW罷工增至2.5萬人

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美國汽車業罷工進入第三周，在勞資雙方拒絕讓步下，汽車工人聯合會（UAW）9月29日宣布，罷工範圍擴大到通用和福特旗下兩家組裝廠，而克萊斯勒母公司Stellantis因協商有進展，暫不列入UAW擴大罷工目標，參與罷工勞工增加到2.5萬人。

受UAW擴大罷工戰線向底特律三大車廠施壓影響，29日通用與福特汽車股價雙雙收黑，收盤跌幅分別為1.59％、1.11％，Stellantis則收漲0.25％。

UAW主席費恩（Shawn Fain）9月29日呼籲，福特芝加哥組裝廠及通用密西根州藍辛德爾塔鎮區的工人，挺身而出加入罷工行列。

費恩提到，底特律三雄之一的Stellantis集團，在勞資談判最後一刻對若干項目做出讓步，包括根據生活成本調整工資、勞工有權因產品承諾、工廠關閉和外包暫停罷工等，故排除在UAW此次擴大罷工目標之外。估計最新一波的擴大罷工行動，有近7千名汽車工人加入，加上之前投入罷工的1.83萬人，總計超過2.5萬參與罷工，約占UAW成員的17％。

美國汽車業勞資協商持續膠著，UAW與通用、福特執行長相互指責。通用執行長芭拉（Mary Barra）29日暗批工會根本無意達成協議；福特執行長法利（Jim Farley）更斥責工會把勞資協議當作人質要脅，逼福特在電動車電池廠爭議上妥協，並暗指工會根本無意達成協議。

UAW則透過社群媒體反擊，稱通用和福特執行長均未出席勞資協商，還加碼爆料兩位CEO去年合計進帳5千萬美元。