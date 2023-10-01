法拉利追求高品質 年輕客樂意買單

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

維尼亞小檔案

法拉利執行長維尼亞（Benedetto Vigna）表示，近三分之一法拉利的新買家年齡在40歲以下。儘管排隊等候購買部分車款的時間長達三年以上，但其公司沒有計劃提高產量來滿足市場需求，因為法拉利是一個不追求產量的品牌。

他說：「我們是持續追求價值和以客為尊的品牌。對我們來說，客戶是極其重要。」

他表示，客戶一直很珍視法拉利的跑車，是因為它們無與倫比、限量和頂級。雖然法拉利可以生產更多跑車，但這種做法是毫無道理。因為增產後只會令法拉利跑車的價值，會因為量多而下降，這將引發客戶們的不滿。

要保持業績成長與客戶尊榮之間的平衡，對法拉利來說從來都不是最重要。其股價9月8日收279.3歐元，過去一年來累漲約40％。市值將近689億歐元（約738億美元），就連福特或通用等美國汽車巨頭都比不上。

如此優秀的表現，反而令股東們持續要求法拉進一步強勁銷售和出貨量再成長等壓力不斷增加。但法拉利向來產量極低，車主都希望藉此來維護自己愛車的「價值」，因此外界預期法拉利只會繼續其限量生產模式。

2022年法拉利生產13,221輛車，較2021年增加18.5％。儘管如此，需求量仍遠超供應量。經銷商指出，目前排隊等候購買新款運用休旅車Purosangue和其他部份車款，至少要等上三年才能拿到，許多買家抱怨自己甚至擠不上等候名單。有專家指出，就算法拉利的產量倍增，也能輕鬆的全部賣光。法拉利正興建新工廠來生產其油電車與電動車，但目前不清楚法拉利將增多少產量。

維尼亞表示，雖然其公司限量供應，但會繼續擴大其年輕新買家的族群。目前年輕客群已連續10個季度增長。其新客戶裡有30％的年齡是不到40歲，這是讓法拉利不斷壯大的力量。

他強調，要買一輛法拉利並不容易，也無法快速買到，因為這是大家的終極夢想跑車。他指出，大家想要得到法拉利的經驗，都是從第一眼看到法拉利跑車後就開始出現擁有的念頭。但法拉利不是那種你能隨便買得到的東西。雖然法拉利車隊曾16次贏得一級方程式（F1）賽事冠軍，但在2008年奪冠後，就一直跟冠軍無緣。其目前在F1車隊裡排行第四名，落後紅牛、賓士和奧斯頓馬丁等車隊。

維尼亞表示，其車隊首要焦點是不斷改進賽車性能。他說：「這對我們來說極為重要，因為我們的DNA就是賽車。雖然我們擁有公司有史以來最快的賽車，但卻不是賽道上最快，所以我們必須不斷改進。」他表示，法拉利必須要做的事，不僅是賽車，還有其他所有與跑車有關的事情，因此必須不斷努力去達成目標。

當被外界問到賓士車隊F1賽車手漢米爾頓（Lewis Hamilton）會否加入法拉利車隊時，維尼亞的回答是其車隊已經有勒克萊爾（Charles Leclerc）和塞恩斯（Carlos Sainz Jr.）。他說：「他們都做得非常好，彼此是朋友，也互相競爭。所以對我們來說，主要的優先任務是讓法拉利的賽車變得更具競爭優勢。」維尼亞強調，未來不管由誰來接替他的位置，其必須要做的事就是像法拉利過去那樣不斷追求進步。