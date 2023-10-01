陸9月製造業PMI 重返擴張

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近一年大陸官方PMI數據表現

大陸9月30日公布最新官方製造業與非製造業PMI數據，皆優於8月與市場預期。9月份大陸製造業PMI報50.2，為連續四個月回升，更是4月以來首次升至50擴張區間。非製造業PMI則比8月上升0.7個百分點至51.7，一舉扭轉先前連續五個月的回落勢頭，顯示景氣擴張力度有所增強。

綜合陸媒報導，在利多政策迭出加持與年底旺季需求帶動下，大陸統計局30日公布數據顯示，大陸9月官方製造業PMI為50.2，8月為49.7。非製造業PMI為51.7，8月為51.0。9月官方綜合PMI為52.0，8月為51.3。

大陸統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，9月份隨著政策效應不斷累積，經濟運作中積極因素不斷增多，製造業PMI、非製造業PMI和綜合PMI產出指數均位於擴張區間，顯示大陸經濟景氣水準回升。

他指出，9月在調查的21個產業中，有11個產業PMI位於臨界點以上，比8月增加兩個，顯示製造業景氣面擴大。石油煤炭及其他燃料加工、汽車、電氣機械器材等產業生產指數及新訂單指數均高於53.0，相關產業產需較快釋出。同時，為了滿足生產需要，企業加大採購力度，採購量指數為50.7，連續兩個月維持擴張。

另在構成官方製造業PMI的五大分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數高於臨界點。生產指數為52.7，比8月上升0.8個百分點，表明製造業生產擴張步伐有所加快。新訂單指數為50.5，比8月上升0.3個百分點，表明製造業市場需求繼續改善。

原材料庫存指數48.5，比8月上升0.1個百分點，顯示製造業主要原材料庫存量降幅持續收窄。從業人員指數48.1，比8月上升0.1個百分點，表明製造業企業用工景氣度略有回升。供應商配送時間指數為50.8，比8月下降0.8個百分點，但仍高於臨界點，顯示製造業原材料供應商交貨時間持續加快。

大陸9月官方PMI出現好轉，其實可從近日數據報喜可見端倪。例如8月規模以上工業增加值年增4.5％，比上月加快0.8個百分點；社會消費品零售總額年增4.6％，增幅比上月擴大2.1個百分點。8月份工業利潤由負轉正，年增17.2％。