政策未奏效 鋼市旺季不旺

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大陸官方9月份PMI重返擴張區間迎利多，但旺季仍存隱憂，鋼鐵行業9月PMI未有明顯帶動，政策難解市場需求疲態，供需兩側繼續呈偏緊狀態，造成鋼市旺季不旺現象。

新華財經30日報導，中物聯鋼鐵物流專業委員會調查並發表的9月鋼鐵行業PMI數值45.8，雖較8月上升0.6個百分點，顯示從低點趨穩。但在「金九」旺季下明顯表現不佳，市場需求僅能說改善有限，供需兩側偏緊，鋼企生產整體繼續下滑。

報導稱，9月鋼鐵行業PMI數據中，新訂單指數為44.5，較8月上升1.6個百分點，結束連兩個月下降頹態，但連續三個月處於50以下收縮區間，反映出政策推動房地產、基建刺激需求的目的並未收獲明顯成效。同時，海外需求大收縮之下，新出口訂單指數較8月驟降12個百分點至48.1，也影響需求側。

供給方面，9月份鋼材生產指數較8月下降1.1個百分點至45.9，除了需求未明顯好轉外，因大陸管控限產具體措施條文尚未頒布，令企業生產較為謹慎。

鋼鐵業9月雖供需兩側偏緊，但大宗商品價格上揚情況帶動鋼鐵原材料價格加速上漲，購進價格指數就較8月增9.2個百分點至73.3，創下今年來新高，為連續三個月高於60。同時，原材料價格維持高點與需求不彰，讓部分鋼企當前已經面臨虧損壓力。

報導指出，10月份大陸鋼材市場需求有擴張空間但規模有限，官方政策會繼續刺激基建工程帶動，10月鋼鐵需求釋放力度可望大於9月。但有兩問題要關注，首先產業鏈中下游資金情況並不樂觀，就算貨幣政策出手也難以解決；其次是房市需求難拉動，預計對第四季鋼材需求不樂觀。