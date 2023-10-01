十一長假旅遊收入 估超疫前

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

號稱史上最旺的大陸中秋加「十一」雙節長假利多不斷，官方最新預計，今年黃金假期境內旅遊總收入估飆增138％，規模至人民幣（下同）7,825億元，收入、人潮、人均消費等指標，均將超越疫情前水平。

綜合陸媒報導，大陸文旅部30日表示，今年雙節長假期間，大陸境內旅遊人潮估計將達8.96億人次，年增約86％。總收入預計達7,825億元，年增約138％。

若據此測算，以黃金長假境內遊總收入與旅遊人數之比值充當人均消費數據，今年人均消費有望達到873元，超越新冠疫情爆發前的2019年。

不過，雖今年長假（9月29日～10月6日共八天）較2019年假期（10月1日～7日共7天）多一日，但以文旅部目前預估數據看，今年境內遊總收入、人潮與測算人均消費等指標，將超過代表疫情發生前的2019年一個層級，或創可比口徑下新高。

大陸近年旅遊受疫情衝擊失血慘重，2020～2022年期間，境內總收入僅約是2019年可比口徑的70％、60％、44％，今年有望觸底反彈並超越前期峰值。

動態數據也支撐官方預估，大陸央視指出，今年上海、蘇州、成都的酒店與機票訂單量已較去年同期增加至少五倍。長假首日鐵路發送旅客首破兩千萬人次創單日新高，預估假期跨區人員流動規模達20.5億人次，年增近50％。長假次日預計鐵路發送旅客1,760萬人次，保持高水平。

另據美團數據指出，大陸美食城市延吉、台州、汕頭、柳州、宜賓等的假期住宿預訂量較2019年增逾400％。美團估計，9月30日～10月2日有中秋後出遊小高峰，景區門票、酒店、餐飲等服務消費可望快速增長至五年來最高水準。

大陸國務院辦公廳29日還公布30條新措施以釋放旅遊消費潛力，文旅部等部門表示，將圍繞眾多消費熱門題材推出系列活動、創造結合科技的智慧沉浸旅遊新玩法。且將改良簽證政策提升便利性、積極恢復增加國際航班、推動台港澳與外國居民持有證件能購買門票、車票以及其他旅遊便利。