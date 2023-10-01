陸要求App備案 衝擊蘋果海外應用

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大陸工信部日前印發監管新措施，要求所有App需要向地方省政府單位備案，此舉衝擊蘋果App store上數萬海外應用，且在大陸當地翻牆也將無法連上臉書、YouTube等軟體。傳出蘋果近幾個月和大陸官員見面溝通，但可能沒明確成果。

華爾街日報30日引述知情人士報導，蘋果相關負責人在近期多次與大陸官員會面，表明就App備案新規的隱憂，該規定恐讓App store上龐大海外應用程式下架。

但蘋果的行動可能沒有收穫成果，傳出大陸官員表明，蘋果必須嚴格遵守相關規定。而蘋果9月29日更新的App Store上架要求顯示，「中國法律要求部分App須提供額外證明文件，才可以在中國的App Store上架。根據工信部規定，App必須具備有效的非經營性網站備案號碼。」

蘋果目前在大陸App Store上有逾132萬個App，相關分析指出，海外開發者向大陸政府備案、遵從數據審查的要求不現實，因此龐大海外App可能在明年4月將因沒有備案而被強制下架。且目前有大量大陸iPhone用戶藉由VPN連上臉書、X（推特）、YouTube、Instagram等軟體，新規定可能阻斷該模式。

近期蘋果在大陸受到不小挫折，除了頻傳當地政府機構與國企有禁止員工攜帶任何蘋果產品進入辦公區的狀況，市場還關注蘋果市占規模會否受此影響。據蘋果財報顯示，截至2023年7月1日的三個月或九個月，大中華區市場淨銷售額均占蘋果全球的逾19％。

近年蘋果手機在全球表現強勢，華為等大陸品牌則因美國制裁與總體需求因素相對低迷，傳出大陸政府機構與國企也安排電信商向員工推廣大陸品牌手機，如今的App規定或許也將再影響當地用戶選擇iPhone的意願。