市況不佳 港股流動性陷入極寒

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曾經是全球最活躍股市之一的香港，近年在內外政經環境紛擾下，反成為全球最疲軟的市場，不僅如此，港股成交量也急速衰減，流動性不足更造成每日成交兩極化、僵屍股普遍化的情況。如何解決港股流動性的「極寒」情況，成為香港各方關注難題。

綜合港媒30日報導，9月29日是大陸中秋、十一長假第一天，在港股通暫停、南向資金缺席下，港股反而大漲436點或2.5％，收報17,809點。然而，當日成交額卻縮減至港幣677億元，為今年5月初黃金周假期以來新低。

港股作為一個開放的離岸市場，最近兩年來卻面臨流動性大幅下滑的窘境。港交所資料顯示，2021年的平均每日成交金額為港幣1,667億元，但2023年以來，港股多個交易日的成交額不足1千億港幣，日均成交額在港幣1,100億元左右，這與今年最火熱的美股明星輝達（Nvidia）相比，輝達今年的日均成交額約150億美元（約合港幣1,162億元），幾乎與港股全日成交額不相上下。

譬如，以9月15至21日一周來看，在港股將近3,000千檔個股中，有900多檔個股是零成交，占比逾3成。成交額在港幣1萬元以下的約1,200檔，占比約4成。也就是說，7成的港股個股其實是殭屍股。而成交額超過港幣1億元的僅約110檔，占比才4％，顯見市場交投冷熱十分兩極化。

改善港股流動性已成為市場共識，近期有人建議港府在十一長假後免徵印花稅半年至一年。但香港股票分析師協會主席鄧聲興指出，當前港股市況低迷，投資者未必會因印花稅下降而進場，且中美對抗等因素更為港股無法控制。

鄧聲興建議，港府改為徵收「單邊收費」，即買家買股票不用繳稅、賣出才要繳稅，以增加港股交投量。同時要吸引東協、日韓，以至大陸公募基金等資金進入香港。