人生三階段 癌險規劃大不同

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據衛生福利部國民健康署公布的國人癌症登記報告，新發生癌症人數為12萬1,979人，十大癌症發生人數男女合計依序為大腸癌、肺癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌、攝護腺癌、甲狀腺癌、胃癌、皮膚癌及非何杰金氏淋巴瘤，而癌症時鐘再快轉，每4分19秒就有1人確診罹癌。

富邦人壽指出，對於家中的經濟支柱者，肩上有諸多的家庭責任與經濟重擔，一旦發生重大疾病，以癌症治療來說，除了動輒數十萬的醫療費用，若再加上假設每月4萬的生活費計算，一年需要準備近百萬的費用，不但一般人難以負擔，萬一病況不佳還會再面臨收入中斷的危機，影響生活品質，更會侵蝕多年辛苦累積的財富，加重家中經濟負擔。

考慮到癌症治療費用高，為了防患未然，保戶通常會選擇以投保相關的醫療險來支應。宏泰人壽表示，醫療險種類多，各有優勢與不及之處，目前有些癌症治療在門診即可施行，在理賠申請的認定，癌症險相對更為清楚明確；如果家族成員有相關病史，投保時可優先考慮癌症險，預算有餘裕的情況下，再以其他醫療險作為輔助。

南山人壽表示，若看內部理賠給付數據，2022全年南山人壽癌症醫療理賠超過新台幣130.5億元，其中「肺癌」為所有癌症醫療理賠給付的第二名，占全年癌症醫療理賠給付金額的13％，僅次於乳癌。建議民眾可及早補足實支實付醫療險、住院日額等基本保障，並在人生各個重要階段做好保單健檢，定期檢視自身需求，依據不同的預算及保障需求，規劃最適合當下的保險保障。

以20～30歲的年輕小資族為例，通常預算有限、且尚無家庭撫養責任，建議可優先規劃定期重大疾病險、具外溢效果的健康醫療險，用有限預算為自己補足基本防護網；當進入30～50歲人生責任重大期，可能歷經結婚、生子等重要階段，建議可強化重大疾病與特定傷病險，並增購癌症新式檢測與療法補充包，減輕疾病可能為家庭帶來的經濟衝擊；50歲以上的準退休族，雖然家庭經濟壓力稍減，但仍須確保自身有足夠的醫療保障，可在基本醫療保障外，規劃定期癌症險，以支應老年生活及醫療開銷所需。