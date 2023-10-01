預算有限 可考慮定期癌症險

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許多民眾會投保癌症險，但癌症險給付項目多元，壽險公司提醒民眾，保障範圍、保險金給付為某個固定金額乘上癌症治療實際住院日數，以及累績總給付金額限制等應在投保時看仔細，且規劃必須與時俱進，若預算有限，可考慮規劃定期癌症險或「癌症新式檢測與療法補充包」附加條款

市場上癌症險，給付項目多包含癌症住院醫療保險金、癌症手術住院醫療保險金、癌症出院療養保險金、癌症門診醫療保險金、癌症住院手術醫療保險金、癌症門診手術醫療保險金，或是個別癌症治療及醫材相關保險金。

宏泰人壽表示，癌症險的保單條款也會註明確診罹癌的理賠項目及條件，例如保障範圍、保險金給付為某個固定金額乘上癌症治療實際住院日數，以及累績總給付金額限制等，在投保時都必須看仔細。

而癌症險也有為初次罹癌就提供即時、一次性給付保障的保單類型，並簡化理賠申請檢附文件。宏泰人壽提醒，投保時必須特別注意同類型保險商品的保額限制，另外也必須留意常見拒保疾病，像是惡性腫瘤現症或病史等等，投保前詳加檢視保單條款，保單才能在必要時真正發揮保險保障的功能，照顧自己與家人。

隨著癌後基因檢測、癌症機器手臂微創切除手術、標靶治療、自體免疫細胞治療等癌症新式檢測與療法陸續問世，民眾如欲自費使用健保未給付的新式療法，醫療費用恐破百萬；然而，據南山人壽內部數據，2022年保戶購買癌症險的平均保額，落在50～60萬元之間，明顯不足支應罹癌後的醫療與照顧開銷，為患者及其家人帶來的不僅是龐大的經濟壓力，更可能衝擊身心與生活品質。

在健保協同商保的精神下，南山人壽建議民眾的保險規劃必須與時俱進，才有機會選擇更精準有效且適合的治療方式，倘若預算有限，可考慮規劃定期癌症險或「癌症新式檢測與療法補充包」附加條款，擴充既有的癌症保障。