阿里巴巴集團主席馬雲背後的英雄蔡崇信 執掌帥印戰前線

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編按 在大陸重塑經濟結構的此際，民營企業再度躍居舞台的主角，藉由他們的活力與創新思維，釋放停滯多時的市場能量。曾引領風騷的民營企業家，一肩擔起翻轉大陸經濟的新使命。

儘管近年屢遭官方打壓整頓，但大陸電商龍頭阿里巴巴的江湖地位仍難以撼動，在大陸民企榜穩居第二，被視為此波振興經濟的核心企業之一。不過，「大象」本身也還面臨外部環境變革危機，創辦人馬雲返回大陸後，大動作讓曾從自己手中接過帥印的張勇退居二線，將轉型的重擔，轉交給自己最信賴夥伴、來自台灣的蔡崇信，期望這位眼光精準的投資傳奇，帶領阿里走回創業的初衷。

出生台北的蔡崇信來自律師名門，移民美國後，學業也繼承父親的道路，取得耶魯大學法學院的學位，成為紐約州執業律師，接手大量稅務案件並曾在投資機構任職，並因此，與剛創業的馬雲結識。

後來的故事成佳話，蔡崇信放棄數百萬年薪豪賭馬雲，Jack與Joe兩位「J」率領阿里成全球最大網企之一。據蔡崇信的講法，因耶魯法學院學位罕見，創業如果失敗也隨時能回職場，因此，他選擇跟馬雲一起試試看。而此一被外人視為純粹的賭博行為，在蔡崇信決策背後卻有判斷的理據，最終成功創造大陸最知名創投案例，親身押寶馬雲與阿里巴巴。

蔡崇信在阿里內部地位特殊，是眾所皆知的阿里第二人，也是馬雲口中最感謝之人，更是集團內罕見不受「花名」規則束縛的人，其出身台灣的身分，也讓阿里發展的過程，一直以來不缺乏台籍人才與能量的挹注。

草創時期，擁有頂級專業知識的蔡崇信，替馬雲與「十八羅漢」設計集團財務架構；在茁壯時期，蔡崇信主導阿里紐交所IPO；而成熟時期，蔡崇信規劃完阿里戰略投資體系後，逐步卸下重任，僅掛執行副主席頭銜，偶爾露臉各大活動。

往前幾年看，「馬雲背後的人」曾被外界認為，就此退居阿里二線、專注在自身嗜好領域。近年來，蔡崇信主要活躍在體壇與房市新聞中，但組建了籃網三巨頭卻難收穫佳績，反而與微軟前執行長鮑爾默同病相憐，成為縱橫商場、卻反被NBA生態狠教育一頓的案例。

或許，更熟悉的領域正等待蔡崇信回歸。如今阿里從成熟走入困頓期、甚面臨顛覆式創新的突然滅亡風險，監管風波結束後，馬雲返陸大手一揮，召喚最信賴的蔡崇信回歸，期盼再藉由其有條理判斷與手腕，帶領阿里轉型新生。

馬雲的阿里新架構中，諸多重要位置，都由蔡崇信與十八元老掌舵，蔡崇信更身兼控股集團與菜鳥董座兩要職。外界或會發出「走回老路」質疑，但另一角度看則是「回歸初衷」，要讓大象再次跳舞，需要蔡崇信等元老在創業走過的經驗熱情。

阿里再創業的指標是上市，曾負責阿里美港兩地敲鐘的蔡崇信將眼盯旗下業務獨立IPO進度，並主導菜鳥在明年底以前達標。可能對這位阿里「財神爺」的思考歷程來說，帶領阿里轉型的困難度就如同耶魯律師重新求職，是他在經營籃網隊受挫後，能回頭迅速搞定的另一選擇。