京東集團創辦人劉強東 重回一線作戰 出師再度奏捷

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京東集團創辦人兼董事會主席劉強東的發家史，堪稱是大陸改革開放以來，從底層成功逆轉翻身的成功典範之一。走過幾番事業起伏、美國性侵案陰霾，劉強東今年年初再重回集團一線作戰。京東2023年上半年交出的亮眼成績單，正是他向外界宣告強勢回歸最佳證明。

劉強東1973年出生於江蘇宿遷的貧困農村，當年考上北京人大社會學系後，差點因為交不出學費無法入學。之後他帶著村民們東拼西湊的人民幣（下同）500元和76個茶葉蛋北上唸書，自此未再靠家裡一分錢。

劉強東靠著自學寫程式兼差，畢業後放棄當外企白領，1988年在北京中關村賣光碟燒錄機後，決心創業。他在三坪的小鋪晴雨不歇，靠著親力親為的服務化差異，為他賺到人生的第一桶金。2003年SARS來襲，中關村熙攘的顧客一瞬消失，在事業的存亡前，他選擇關掉線下、轉攻線上，這個決定也為其往後的電商帝國奠定基礎。

京東從上線初期的3C產品，一路擴展到家電、服裝、日用品等數十萬種。多年銷售經驗，他深知消費者對低廉價格難有抵禦之力。他寧願不賺錢也要搶奪市占，這是劉強東與對手拚搏的狠勁。

更重要的投資在物流上。劉強東很早就注意到，價格再甜、行銷再強，但物流配送這最後一里路，成為整個消費體驗最重要的部分。

對於尚在初創階段的電商平台來說，此番決定幾可定生死。劉強東提出自建物流倉儲計畫，預估要花10億美元後，一度嚇退了所有投資人。但事後發展證明了劉強東的遠見，完善的物流體系成為京東經營的最強核心之一。2014年，京東在美國那斯達克上市，劉強東迎來人生的高光時刻。

但2018年劉強東在美國明尼蘇達州爆出「性侵案」，迫於各方壓力，卸任了京東集團首席執行官，由幕前轉到幕後，一時事業、家庭面臨分崩離析，無疑是他人生中另一次重擊。直到2022年10月，雙方律師團隊達成和解，劉強東才又「活」了過來。

劉強東重新回到前線戰場，出手大力整頓京東。他強勢主導一系列改革，先是祭出百億元補貼，重拾低價路線。他並非透過簡單粗暴的降價，而是利用京東供應鏈優勢降低成本，加快周轉，以此實現價格的優勢。此外，他還針對京東物流開啟大規模的組織變革。