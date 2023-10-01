恒力創辦人、董事長陳建華 搶救倒閉織造廠 躍製造業民企榜首

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「2023中國製造業民營企業500強」榜單日前出爐，大陸石化業者恒力集團連兩年名列前茅。其實創辦人、董事長陳建華帶領下的恒力，在1994年起步時，是一家瀕臨倒閉的化纖織造廠，之後逐步脫胎換骨，發展至2022年的營收高達人民幣（下同）6,118億元。

1971年3月出生於蘇州市吳江區盛澤鎮的陳建華，雖成長於此一紡織業的重鎮，但自小家境貧困，13歲時輟學到建築工地當一名泥瓦匠。由於一次意外摔傷，陳建華再也不能從事泥瓦工作，因此改以買賣化學纖維、生絲為生。

憑著聰明勤奮與吃苦耐勞，1990年代初期，陳建華已攢下200多萬元積蓄。1994年5月，他以369萬元收購南麻鎮辦集體織造廠，並更名為吳江化纖織造廠，開創吳江民營企業發展的先河，並帶頭興利除弊，使原本瀕臨倒閉的企業絕處逢生，1995年底，吳江化纖織造廠賺進1,000多萬元。

多年發展下來，陳建華於2002年11月成立恒力化纖，投資規模高達22億元，並從德國、日本進口先進生產設備，讓滌綸產品產能躍升至35萬噸。

2008年是恒力關鍵的一年，這一年爆發了全球金融危機，重創對進出口貿易依賴度很高的大陸紡織業，但已累積雄厚資本，陳建華反而在危機中看到擴張的良機。他提出「貓蛇論」，即貓在冬天雖然縮在洞內取暖，但始終看著外面，絕不放過機會，而蛇一鑽進洞內就只會冬眠，因此企業要過「貓冬」，不能過「蛇冬」。2010年間，恒力在大連投資建設恒力石化（大連長興島）產業園區，兩年後該園區一期「純對苯二甲酸」（PTA）計畫投產，這是恒力完善產業鏈、達到策略轉型的重大項目。

陳建華曾說：「民營企業最大的優勢，就是反應迅速，效率高。時間就是金錢，時間就是市場。」速度，成為他執掌恒力近30年來濃縮成功經驗的經營圭臬。大陸全國工商聯近日公布「2023中國民營企業500強」榜單顯示，恒力集團排行第三名，僅次於兩大電商巨頭京東集團、阿里巴巴。