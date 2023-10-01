人事異動站 9月22日至9月28日

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一、工商企業

◎飛捷科技財務主管、會計主管、公司治理主管李美惠卸任，由吳碧桃新任。

◎千如電機工業副總經理謝謙明退休。

◎千如電子上海總經理謝謙明退休。

◎雍智科技總經理李職民卸任，由劉安炫新任，發言人曾坤任卸任，由黃榮彬新任。

◎崑鼎綠能環保總經理及發言人施雲鵬卸任，由刁秀華新任。

◎裕鼎及倫鼎董事長施雲鵬退休，由刁秀華新任。

◎先進光電科技內部稽核主管賴釔蓁辭職。

◎達勝科技總經理白宗城辭職，由孫德崢新任，發言人白宗城辭職，由魏宛筠新任。

◎奇邑科技研發主管劉建宏卸任。

◎英屬開曼群島商納諾會計主管雷詩韻辭職。

◎南僑風控長由廖美惠新任。

◎傑霖科技發言人蔡維倫卸任，由梁春林新任。

◎今皓電子昆山董事長林文煌卸任，由賴大維新任。

◎三豐建設總經理游瑞興解任，由藍麗華新任。

◎晶心科發言人周含章卸任，由張弘毅新任。

◎嘉基財務主管及發言人朱祖琪卸任，分別由王臻怡及涂志翔新任。

◎台肥內部稽核主管高秉煌卸任。

◎鋐昇實業資訊長由郭家茵新任，會計主管楊卓勳卸任，由黃大信新任。

◎雲品日月潭分公司行政暨客房部副總婁中愷辭職。

◎台鎔科技副總經理、發言人、財務主管、會計主管、公司治理主管史巨富辭職，發言人由張德鈞新任，會計主管由張巧樺新任，公司治理主管由姜政宏新任。

◎遠雄來公司治理主管鄭世暉卸任，由邱楴緗新任。

◎華新資訊安全長林守道辭職，由利平一新任。

◎富裔資訊安全長由姚清源新任，會計主管陳虹裕卸任，由張瑋瓛新任。

◎光鼎內部稽核主管劉馨嫈辭職，由林素如新任。

◎精金總經理黃建中辭職，由馬維欣新任，發言人簡智偉卸任，由張源傑新任。

◎東捷資訊內部稽核主管蔡宗甫辭職。

◎中國探針由馮明欽代理總經理。

◎仲琦發言人李惇弘辭職，由邱培舜新任。

◎協益發言人陳金援辭職，由王自軍新任。

◎視陽副總經理張敏聰退休。

◎彥臣研發主管侯珈禎卸任。

◎東訊研發主管黃文雄辭職，由陳俊虹新任。

◎德晉會計主管、公司治理主管范瓊元辭職，由趙惠玲新任。

◎春雨總經理及發言人周伯威卸任，由張醒亞新任，公司治理主管周伯威卸任。

◎大成工程總經理侯牧村辭任，由林裕煌新任。

◎亞崴總經理楊丞鈞卸任，由楊尚儒新任，副總經理由葉瑞銘新任，董事長特別助理由王丞軒新任。

◎捷波研發主管從慶洲辭職，由童錫勳新任，發言人及財務主管吳玉娟辭職，由陳麗倩新任。

二、金融機構

◎合作金庫證券投資信託總經理及發言人黃慧文辭職，總經理由朱月美新任。

◎華南商業銀行資訊安全長江景平卸任，由陳晞涵新任。

◎合作金庫商業銀行公司治理主管黃桂芬卸任，由陳怡青新任，法遵長梁貴鳳卸任，由黃桂芬新任。

◎瑞興銀總經理陳建豪卸任，由陳瑞璋新任，公司治理主管紀靜文卸任，由陳玉琪新任。

◎元大金國際事業處執行長吳敬堂卸任，由黃維誠新任。

◎永豐證券投資信託發言人羅瑞媛退休，由陳傳毅新任。

◎合作金庫證券董事長謝政雄解任，由呂瑞齡代理。