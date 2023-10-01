Nespresso N°20咖啡 限量上市

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Nespresso在10月1日特別限量推出堪稱絕品之作的咖啡「N°20」，萃取自Nespresso獨家研發20年所孕育而成的全新阿拉比卡咖啡品種，蘊含細緻淡雅的橙花香及柑橘果香，並獲國際咖啡品質協會認證為精品等級咖啡Q CoffeeTM，同時也是攜手59位Nespresso AAA永續品質計畫的咖啡農以頂尖農藝共同培育而成。

貫徹精品咖啡的品牌核心，Nespresso持續突破創新，為期20年的極致風味探索之旅，造就「N°20」這顆彷若皇冠上的耀眼寶石。「N°20」以「風味」為首要考量，挖掘頂尖潛力豆種來進行研究。

歷經多年精心培育、專業杯測，走遍世界頂尖咖啡產區，遇見哥倫比亞考卡（Cauca）及卡爾達斯（Caldas）地區，成就了由Nespresso獨家研發的阿拉比卡咖啡品種N°20。

「N°20」採以「分離烘焙法」技術，以咖啡豆大小分批進行烘焙，體型較大的咖啡豆以輕度烘焙保有全新阿拉比卡豆種的細緻香氣、體型較小的咖啡豆則以長時間烘焙為口感增添強度，完整釋放精品咖啡的細膩底蘊，在舌尖交融迷人的橙花及清新柑橘香調，歡愉輕妙的味蕾繚繞帶來頂級精品咖啡饗宴。

自2003年起，Nespresso攜手非營利組織雨林聯盟（Rainforest Alliance）實施AAA永續品質計畫，採用永續方式生產咖啡，目前已有18個國家、150,000名咖啡農加入了此計畫，並從支持農民生計、減少咖啡生產過程的碳排放、降低氣候變遷對於咖啡產地的衝擊等面向，協力近500位農藝學家與各地社區守護高品質咖啡的存續，發揮產業的正向影響力。

AAA永續品質計畫屆滿20年之際，期待以N°20獨一無二的雋永底蘊，引領咖啡愛好者感受高品質咖啡與永續良善的美好交織。