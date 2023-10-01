大地酒店秋蟹饗宴 絕品美味

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秋季正值品嘗肥美秋蟹，甫獲得亞太年度十大名店的大地酒店「奇岩一號」，即日起至11月30日止推出3,200元起「金秋之宴－鮮享秋蟹」。擅於演繹川湘料理的行政總主廚李昭明特別精選產地直送、鮮嫩肥美大沙公，以白灼、乾鍋、咖哩、桂花等多種烹飪技法，精采展現四款各具風味秋蟹料理。

大地酒店以肉質甘甜、蟹鉗飽滿沙公為主角，主廚更嚴選重達1.2公斤「極品大沙公」，以「白灼」方式烹調，運用清蒸完整鎖住蟹肉鮮甜美味，飽滿蟹肉佐上特製薑醋汁，讓蟹肉層次更升級，是不可錯過的極致美味。

「乾鍋」是屬於川北地區的料理方式，奇岩一號以自家煉製的老油、郫縣豆瓣醬等辛香料，再加上乾鍋常用的蓮藕片、馬鈴薯片、白花椰菜等新鮮蔬食，配上肉質細嫩大沙公，充滿川味特色乾鍋大沙公立即端上桌，是秋天一道絕品。

秋蟹料理手法多變，鮮甜香辣「咖哩炒螃蟹」佐以法式麵包沾醬一同享用，讓嘗蟹者大呼過癮，怕辣民眾可品嘗「桂花大沙公」，肉質扎實有咬勁，使用在地小農的有機雞蛋、脆甜洋蔥與蟹肉一起下鍋拌炒，是老少咸宜吮指美味。

大地酒店歡迎饕客前往奇岩一號品嘗秋天第一口蟹，即日起也同步舉辦優惠活動，凡單點極品大沙公二隻，第二隻半價優待。

現場點選「金秋之宴－鮮享秋蟹」任一道料理，可享啤酒買一送一優惠，消費滿萬元則享8折優惠。訂席專線：（02）5551-8888。（禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康）