上周台股周線收漲9點，以十字紅線的方式呈現。月線收跌280點，季線同樣收跌561點，到上周為止年線收漲2,216點，到了去年黑棒一半的位置。上周【火風鼎】的卦象訊息如期出現「反彈調節，積極換手，換心情」，從日線角度觀察就不難發覺上周一的高點救出現在16,498點，周線果然以反彈的方式開出，不過投資人適時換手了嗎？市場對於後市眾說紛紜，且讓我們繼續用易經卦象的角度繼續觀察。

時序進入10月的第一周，亮麗的10月，普天同慶的10月，至於是否有機會出現慶祝行情，且讓我們用卦象觀察。季節時序依舊在「辛酉月」的範疇，對於【山天大畜】年卦而言，依舊位於支撐的位階，此種狀況將會延續到10月8日。接下來將會進入空方的範疇，投資人有做好心理準備的必要。

【艮為山】是台股10月投資求財卦象。這一卦說的是停止與見好便收，既然是見好便收，那麼就應該會出現讓人感受到的「好」。就卦象中的多空架構角度觀察，發覺卦象中的多方氣勢頗為明顯，因此這個月還是不乏短線反彈的走勢。只不過可惜的是，氣勢明顯的多方自身步調卻十分不協調，因此這個月的台股整體表現恐怕還是不如市場預期。

【天火同人】是本周台股投資求財卦象。這一卦說的是同理心，對於事務的執行而言，這是個難得的好卦。不過對於投資求財而言，就不是如此了。由於【天火同人】具有「與人分金」的特質，因此出現在投資市場恐怕就要不吉利了。

讓我們再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺卦象中的多方氣勢雖然明顯，卻完全沒有表現的空間，而氣勢並不明顯的空方，卻出現動作頻頻的現象。

由此可知，這依舊是空方把持的市場，投資求財還是須要謹慎以對。不過幸運的是，由於卦象中的獲利納財元素氣勢十分明顯，因此可見本周還是不乏短線調節的機點可期。於是，反彈站在賣方的策略本周繼續適用。