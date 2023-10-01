旺季加持 達人首選電子股

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美股近日受到多重利空夾擊，連帶加權指數表現也受拖累，不過，隨著10月的到來，電子產業進入銷售旺季，加上台股在八大官股力挺、基本面擁強大韌性之下，可望迎來關鍵性的轉折。

受到美債殖利率創近16年新高、油價走揚導致通膨疑慮再起、聯準會（Fed）持續唱鷹，以及美國政府關門風險等利空因素影響，美股近期表現承壓，拖累加權指數拉回至8月低點附近震盪。

而後續台股要朝「萬七」邁進，主要關鍵需觀察費半指數、新台幣匯率和台股成交量的走勢，唯有外資回頭且多方信心回籠之下，未來才有機會看到較強勁的多方攻勢。時序進入第四季，達人們皆歡喜地迎接電子銷售旺季的到來，認為電子股已有充分整理，後續可望再成為支撐大盤的主力。

顧德投顧分析師趙彭博本周投組保留資訊服務概念股華經、蘋果概念股安可，再選入通訊網路股光環、機殼股振發、迎廣，整體持股比例提升至99.9％，籌碼首重光環、持股比例高達40.2％。

啟發投顧分析師陳雅頎看好業績題材可望發酵的個股，保留光通訊元件廠上詮，再選入自動化設備廠萬潤、矽智財（IP）大廠世芯-KY、遊戲股王鈊象，以及鋼鐵股千興，整體持股比例調升至99.9％，其中，萬潤、上詮占比分別達31.6％、29.6％。

鼎燁投顧分析師黃勇文本周將投組全數翻新，認為人工智慧（AI）概念股正走出跌深的股底，看好特定應用積體電路（ASIC）、印刷電路板（PCB）、IC設計以及AI等股，選入首選文曄，再添加電子零組件股定穎投控、光環、萬潤以及迎廣；整體持股比例降低至99.7％，占比介於19％～21％。

華冠投顧分析師劉彥良則看好投信連買、9月營收可期的個股，本周選入銅箔基板（CCL）廠台燿、軸承廠兆利、鋼鐵廠青鋼，以及汽車股堤維西，並保留矽光子相關的封測廠聯鈞；整體持股比例99.8％，個股間占比差異不大、介於19.6％～20.4％。

逐洞賽前三周結果出爐，回顧達人上周投組表現，黃勇文選入的半導體材料暨再生晶圓廠中砂，受惠鑽石碟出貨增溫，股價出量挑戰前高，周漲幅達7.67％，成功蟬聯周冠軍寶座。此外，劉彥良報酬-0.42％，再度奪下第二名，而陳雅頎、趙彭博則分別以-1.23％、-3.48％位居第三及第四名。