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文曄傳統旺季加持、定穎投控啖車用商機 發威

鼎燁投顧分析師黃勇文

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黃勇文上周投資報酬
黃勇文上周投資報酬
本周操盤心法
本周操盤心法
本周投資組合
本周投資組合

上周受美國消費者信心指數低於市場預期，反映聯準會的高利率政策，加上美國政府有關門風險，也影響台股近期的走勢，鼎燁投顧分析師黃勇文認為，台股需要一支中長紅的紅K棒，才有機會扭轉趨勢。本周投資組合前兩大為文曄（3036）、定穎投控（3715），再選入光環（3234）、萬潤（6187）與迎廣（6117）等。

黃勇文分析，上周台股受美國信心指數影響，市場擔憂經濟，也考慮中秋長假的效應，買盤承接意願不高，節前觀望氣氛濃厚，但市場仍靜待旺季效應及選舉行情啟動。展望第四季，在上市櫃公告9月營收後，可望啟動關鍵性的轉折。

黃勇文表示，加權指數上方壓力重重，儘管外資9月賣超仍達1,660億，但八大官股行庫力挺。金管會高層指出，對台股基本面深具信心，展望未來，在升息震盪，物價通膨等因素，都對台股有影響，現在不確定因素就是盤整，指數若在16,200點有支撐，加上權值股的帶動，盤面有機會扭轉。

選股方面，文曄進入傳統旺季，加上併入加拿大廠商，有機會成台灣IC通路的前三大業者；定穎投控受惠PCB市場成長，車用上揚確定；光環受惠5G高速傳輸需求有望回升；萬潤受惠台積電CoWoS先進封裝產能供不應求積極擴產；迎廣看好伺服器客戶訂單增溫，預估9、10月營收較8月增加。

黃勇文強調，AI概念股正走出跌深谷底，加上電子業庫存漸漸回到相對健康水位，惟消費性需求不振，資金仍追逐具吸引力的強勢股，選股看好ASIC、PCB、IC設計及AI股。

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