台燿投信連11買、聯鈞營收逐月向上 後市看俏

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劉彥良上周投資報酬

本周操盤心法

本周投資組合

美國高利率對企業獲利衝擊及政府關門疑慮，讓美元指數不斷走強致美股承壓；華冠投顧分析師劉彥良認為，費半指數在半年線下震盪試圖打底，台股亦如此，惟兩者的半年線仍向上，重新站回半年線機率仍高。本周投資組合前兩大為台燿（6274）、聯鈞（3450），再選入兆利（3548）、青鋼（8930）與堤維西（1522）。

劉彥良分析，上周加權指數收16,353.74點，站上5日線，未來要越過並站穩萬七，費半、新台幣和成交量等皆是關鍵，惟有外資回頭且多方信心回籠，台股才能有像樣的多方攻勢，否則只能期待跌深反彈行情。

選股方面，劉彥良認為，若本波股價守穩月線上，就是型態明顯強於大盤，代表下檔具強力支撐，待大盤回穩之際就有機會率先創高，若還能有投信買盤進駐，對股價更加分。

劉彥良推舉CCL大廠台燿，因受惠於800G交換器需求熱絡，法人預期從第四季末起營運將逐季成長，也吸引投信近三個月不斷買超；軸承大廠兆利受惠於華為折疊手機熱賣，8月營收亮眼，9月仍可維持高檔，股價在守穩月線不破後，挑戰前波高點。光通訊廠聯鈞搭上CPO（共同封裝光學元件）題材，且營收連三個月向上逐漸脫離谷底；國內輕鋼架龍頭青鋼受惠台商回流推升廠辦需求，公共工程訂單能見度已至2024年上半年；國內第二大AM車燈廠堤維西，則是8月營收改寫歷史新高，股價在橫向整理兩周後，有機會攻勢再起。