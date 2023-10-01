萬潤台積擴產助陣、上銓列輝達供應鏈 業績可期

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陳雅頎上周投資報酬

本周操盤心法

本周投資組合

上周台股受美股拉回整理影響，指數再跌破半年線整理格局；啟發投顧分析師陳雅頎認為，接著要消化台灣景氣對策信號分數、美國PCE、製造業指數等；現階段仍要審慎選股，本周投資組合前兩大是萬潤（6187）、上詮（3363）。

陳雅頎指出，隨市場對經濟衰退疑慮升溫，上周恐慌指數VIX暴漲至5月底以來新高，Meta 推出頭戴裝置後股價疲弱，10年期公債殖利率升溫，創2007年以來最高，加上美國政府關門風險，上周美股拉回整理，而受美債殖利率攀升、外資股匯雙殺影響，指數拉回八月低點附近震盪。

部分跌深股則出現技術型態反彈，如華城受惠美國基建和國內強韌電網政策，股價沿5日線上漲，AI股廣達上周五也強勢上攻。車用零組件大廠東陽，受美國汽車工人罷工、新車銷售減少，推升二手車需求，提振台系供應商，上周股價在高檔震盪，表現相當抗跌，AM車燈大廠帝寶Q3出貨淡季不淡，近期股價強勢創波段新高，同族群型態呈強勢突破。部分電子零組件近期也表現亮眼，如定穎投控子公司超穎電子擬在大陸A股掛牌，股價寫歷史新高，後市可持續關注。

陳雅頎認為，受外資大舉調節壓力影響，台股失守半年線，隨著時序邁入傳統旺季，加以9月以來電子股充分整理，有望再成為支撐大盤主力，帶動大盤止跌回升，趨勢走空的弱勢族群，短線上逢低搶反彈設定好停利停損，短線優先留意近期表現相對大盤強勢個股，盤勢回穩獲利空間較佳。