光環價漲量增、振發均線有撐 穩步向上

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趙彭博上周投資報酬

本周操盤心法

本周投資組合

台股上周區間窄幅整理，顧德投顧分析師趙彭博指出，中秋節後迎來消費電子銷售旺季，將有助台股走強，本周投資組合前兩大為光環（3234）、振發（5426）。

美股近期表現受到多重利空因素衝擊，表現跌多漲少，主要利空包含原油價格持續攀升，WTI原油期貨已高於每桶93美元，市場對原油價格預估已經到了每桶150美元，引發市場對通貨膨脹的疑慮升溫。而美元、債券利率紛紛創下新高，目前唯一給予美國主權評等AAA的穆迪公司表示，若美國政府關門停擺，將對美國政府治理能力產生負面影響。

此外，美國汽車工人聯合會（UAW）發動罷工和三大車廠談判陷入僵局，長期罷工行動將削弱美國經濟成長的動力，再加上聯準會（Fed）官員持續發表今年將再次升息的言論，預期利率將在更長的時間內保持較高水準。

展望後市，由於節後第四季消費電子銷售旺季即將到來，電子產業庫存已下降至合理水準，且年底人工智慧（AI）伺服器迎來出貨快速增長，都有助於第四季台股走強。

選股方面，從產業前景及跌深反彈來研判，AI類股華星光、緯創、萬潤、高力、奇鋐及技嘉等個股已率先反彈，在節後AI類股有機會成為反攻先鋒，而電動車及蘋概股也將助攻台股上漲。

另隨著大選愈來愈近，軍工、儲能、生技等政策類股可注意。