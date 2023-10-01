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健策（3653）回測半年線後獲支撐，順利吹響反彈的號角，28日更以一根長紅站穩季線，帶動日KD指標持續彎頭向上，連帶周漲幅也順利放大至3.66％，上檔只剩月線有待克服，另籌碼面也出現反轉契機，三大法人9月28日同步翻多，出現421張買超，為9月14日以來最大的買超。

PC/NB雖見回溫，但尚未回到高峰水準，另傳統伺服器扣件也仍處於低檔，所幸AI伺服器及IGBT需求還不錯，牽動健策第三季合併營收往上，預估第三季營收仍將維持季增走勢，另因稼動率回升，預期毛利率也將優於第二季。