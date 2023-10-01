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光環 業績谷底回溫

光環周線圖
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光環（3234）9月28日股價開平後快速衝高，鎖住漲停板價27.15元，直到收盤，股價漲勢凌厲，拉出一根紅K棒。觀察三大法人動向，外資買超89張，投信無著墨，自營商賣超15張，合計買超74張。

光環為亞太區光主動元件主要供應廠商之一，生產光主動元件產品，以提供蓬勃發展的光纖網路時代高頻寬傳輸需求，同時亦提供優越的面射型雷射於智慧型手機感測應用。該公司上半年每股稅後虧損1.57元，本業表現並不出色，8月營收5,504萬元，月增8.32％，業績自谷底回溫。

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