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新鉅科 挑戰波段前高

新鉅科周線圖
新鉅科周線圖

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新鉅科（3630）近期獲短多資金青睞，推升日K連四紅，9月28日更是以跳空開高開出，一度放量企圖挑戰漲停38.55元，惟漲勢壓回僅以37.6元作收，單日仍大漲7.28％，貢獻周漲幅來到13.76％。值得留意的是，新鉅科單周量能放大突破萬張，且上周四個交易日中，外資出現三個交易日買超，大有挑戰波段前高39元的氣勢。

新鉅科前八月累計營收9.49億元，年減17.86％，累計營收年減幅度逐月收斂。由於消費電子需求衰退，導致新鉅科營收不如去年，惟近期各大品牌廠積極發表新手機，帶動題材回溫。

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